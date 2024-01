Nem Lázár hanem a svájci a hibás!

„Kubatov Gábor szerint, aki megvonja a Fraditól a támogatást, az nincs tisztában a nemzeti érzéseinkkel”. E szavakkal foglalta össze a Ferencvárosi Torna Club elnökének véleményét a 444, ami olyan frappánsra sikerült, hogy a fideszes politikus még a saját közösségi oldalára is kitette a máskor Soros blognak hívott hírportál cikkét.

A szerződés felbontása vérlázító, az eljárás és a stílus pedig végtelenül primitív

– dübörgött az elnök a támogatás megvonása miatt, majd úgy folytatta, hogy a „döntésükből jól látszik, hogy fogalmuk sincs az eredményeinkről, arról, milyen jó hírét visszük a hazánknak, a fővárosunknak és minden szponzorunknak itthon és külföldön egyaránt. Láthatóan nincsenek tisztában a sport társadalmi hatásaival. A Mahart Passnave vezére, Bényi Szabolcs, mit sem sejt a nemzeti érzésekről, sem a sport oktatásban betöltött fontos szerepéről. Torkig vagyok az ilyenfajta módszerekkel és emberekkel.”

Azóta azt is tudni, hogy nem a MAHART vezérigazgatója, hanem maga Lázár János miniszter intézkedett a Fradi női kézilabdacsapatának nyújtott támogatás megszüntetéséről. Kubatov ekkorra már lecsillapodott, esetleg inába szállt a bátorsága, Lázárt ugyanis már nem ültette, vagy nem merte kiültetni a facebook oldalán szégyenpadra, és azt sem jegyezte meg róla, hogy mit sem sejt a nemzeti érzésekről és a sport oktatásban betöltött szerepéről.

Az egyébként lerí Kubatovról, hogy nemzeti ember, igazi „magyar konzervatív”. Ez tükröződik az oldalán is, ahol mottóként egy Petőfi Sándortól idézett mondatot választott magának: „Lennie kell egy nemzeti minimumnak, ami valahol itt kezdődik: »Tied vagyok, tied hazám«.” Érdemes tehát ennek fényében megvizsgálni, hogy a vitában Kubatovnak vagy Lázárnak van igaza.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium azzal érvelt a csapat támogatásának megszüntetése mellett, hogy Lázár János minden, a minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vállalatnál, háttérintézménynél elrendelte a szponzorációs szerződések felmondását, illetve megtiltotta új támogatási együttműködések megkötését. Ugyanis „a közösségi közlekedést biztosító cégek forráshiányos helyzetében az ilyen típusú támogatások folyósítása nem időszerű, a miniszteri döntés értelmében felszabaduló forrásokat az érintett cégeknek szolgáltatásaik minőségének javítására, és munkavállalóik bérnövelésére kell fordítaniuk”. Márpedig nem szükséges különösebben több szót fecsérelni annak bizonyítására, hogy Magyarország közösségi közlekedését lebonyolító vállalatok szolgáltatása és a munkavállalóik megfelelő fizetése mindenképpen előrébb való nemzeti vagy közcél egy sportegyesület szakosztályának támogatásánál, annak eredményességétől függetlenül.

Az állami vállalatok szponzorációs szerződései egyébként rendkívül aggályosak. Rendszeresen borzolja a közvéleményt, kiknek és milyen célra ad pénzt például a Magyar Villamos Művek, a Szerencsejáték Zrt. és a többiek.

Mindenesetre miután kiderült, hogy nem a „szerencsétlen” vezérigazgató, hanem Lázár áll a letiltás mögött, Kubatov pár napig csendben volt. Közösségi oldalára is visszatért a békés semmitmondás. Ez egészen péntekig tartott, amikor újra támadásba lendült.

„Érdemes tudni a cégről, hogy 51 százalékban állami, 49 százalékban svájci tulajdonban van. Az ottani vezetőket ismerem, meg a miniszterrel is frakciótársak vagyunk, úgy bontották fel a szerződésünket, hogy erről nem is szóltak. Egy nemzetközi hírű kézilabdacsapatát hozzák kellemetlen helyzetbe. Aki tervezett már költségvetést, az tudja, hogy ezek évekre előre megtervezett költségvetések, ez az összeg is benne volt a terveinkben.” – közölte, és kétségbe vonta azt az érvet, miszerint a szponzorpénzt az állami vállalat azért nem fizeti ki, mert bérfejlesztésre kívánja fordítani.

Az ügyet Kubatov a bíróság elé fogja vinni. Ugyanakkor a közpénzekre és a szerződéses fegyelemre vonatkozóan is fogalmazott meg kritikát, ami elég különösen hangzik manapság egy fideszes politikus szájából. Szerinte az államnak jó példát kell mutatnia a szerződések tekintetében, nem indok nélkül, jogellenesen felmondani azokat. „Én az állam működéséért aggódom, hogy követelik így meg az állampolgároktól, hogy ők jogkövető magatartást gyakoroljanak. Ez egy teljesen új szituáció.” – tett pontot mondandója végére.

