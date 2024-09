Németh Szilárd: Nem kötelező a rezsicsökkentés a magyar háztartásoknak

A rezsivédelemért felelős kormánybiztos Facebook-oldalán pénteken közzétett bejegyzésében sokadjára arról értekezett, hogy szerinte

"a rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családoké Európa legolcsóbb villamos energiája és földgáza".

Na, de várjuk ki a végét!

Németh Szilárd szavai szerint az összehasonlítás a végfelhasználói árakon alapul, amit a fogyasztók kifizetnek. Ez tartalmazza az energiadíjat, a rárakódó adókat, így az energiaadót, az áfát és a rendszerhasználati díjat (RHD) is - tette hozzá, ám azt kihagyta, hogy a rendszerhasználati díj iszonyú módon elszállt. A fideszes kormányzat ezzel is finanszírozza a költségeit.

Ehelyett a rezsibiztos azt harsogta: "Megvédtük" a magyar családokat a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta energiaválság, energiaár-robbanás veszélyes hatásaitól. Ezek mellé a kormánypropaganda más szólamait is hozzáfűzte még.

A visszazuhant gazdasági adatokat és az inflációt sem hozta szóba.

Egy ponton viszont a közömbösséget sugározni óhajtó Németh Szilárd azt találta mondani, hogy

a magyar háztartásoknak nem kötelező a rezsicsökkentést - egyetemes szolgáltatást - igénybe venni, szabadon választható a piaci alapú szolgáltatás is. Eddig azonban - érthető módon - senki sem váltott ez utóbbira a négymillió háztartásból.

Bár az idézett mondatok után belefért némi baloldalizás is a kormánybiztos gondolataiba, és a rezsiadatokkal kapcsolatban egy minden hónapban elvégzett elemzésre hivatkozott. De Németh azt is elmulasztotta közölni, hogy azért is félrevezetőek a grafikon számsorai, mivel a meglódult rendszerhasználati díj nyilván nincs belekalkulálva az egészbe. Ráadásul csak egy havi adatokat osztott meg.

Arról már nem is beszélve, hogy májusban a világpiaci gázár is már alacsonyabbra olvadt, mint a magyarországi átlagár szintje. Akkoriban több mint hétszeres árat számoltak fel a magyar családoknak, mint ami globálisan indokolt lenne.

Az Orbán-kormány által zengett rezsicsökkentés a gyakorlatban tehát már rég nem fedi le a valóságot.

(Címlapkép: Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos 2022. július 13-án. MTI)