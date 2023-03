Nevet változtatott a Párbeszéd Magyarországért

Vége a Párbeszéd Magyarországnak, mostantól a pártot Párbeszéd, a zöldek pártjának fogják hívni

– jelentette be vasárnap Tordai Bence országgyűlési képviselő. Az ellenzéki párt Párbeszéddel a Zöld Magyarországért! elnevezésű nagyrendezvényén Tordai arról beszélt, hogy 15 éve alapították meg az LMP-t, majd később, tíz éve a Párbeszédet.

A nevét és logóját is megváltoztató párt online is közvetített eseményén felszólalt Karácsony Gergely, Szabó Rebeka, Jávor Benedek, Szabó Tímea, V. Naszályi Márta, Tordai Bence és a párt alpolgármesterei is. A jövő évi európai parlamenti választások kapcsán bejelentették, hogy a Párbeszéd – Zöldek EP-listáját Jávor Benedek vezeti majd.

Amint azt a hvg.hu megjegyzi, a Párbeszéd – Zöldek közösségi oldalain egyelőre nem történt meg a névváltoztatás, továbbra is Párbeszéd Magyarországért néven láthatók az egyes platformjaikon.

Ismeretes, egy hónappal ezelőtt, február 25-ei évadnyitóján Gyöngyösi Márton Jobbik-elnök is pártja névváltoztatását jelentette be, azóta Jobbik – Konzervatívok néven folytatják politikai tevékenységüket.

(Címlapkép: Tordai Bence és Szabó Rebeka, a Párbeszéd társelnökei. Facebook)