Oleh Nyikolenko: „Már kezdtünk aggódni, amiért Orbán Viktor túl régóta nem beszélt a fegyverszállítások leállításáról”

„Nem tudjuk, hogy megy ez Magyarországon, de Ukrajna nem kereskedik sem területeivel, sem szuverenitásával”

– írta Facebook-oldalán Oleh Nyikolenko, a kijevi külügyi tárca szóvivője, vette észre a Népszava.

Oleh Nyikolenko arra az interjúra reagált, amit a FOX-tól idén kirúgott Tucker Carlson készített Orbán Viktor miniszterelnökkel. A beszélgetésben Orbán azt mondta, hogy amennyiben bármely nyugati ország katonát küldene az ukrajnai harcmezőre, az garantáltan a harmadik világháború kitöréséhez vezetne. Orbán szerint az ukránoknak egyedül esélyük sincs a háborúban. Ha nem jön pénz és felszerelés a Nyugatról, és legfőképp az Egyesült Államokból, akkor a háborúnak vége van. Ezért szerinte a béke legjobb módja a nyugati fegyverszállítások beszüntetése lenne.

A miniszterelnök szerint a Nyugatnak megállapodást kellene kötnie Vlagyimir Putyinnal Ukrajna biztonságáról, amely nem foglalhatja magában sem a Krím visszaadását, sem Ukrajna csatlakozását a NATO-hoz.

„Tulajdonképpen már kezdtünk aggódni, amiért Orbán Viktor túl régóta nem beszélt az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások leállításáról, és meg sem próbálta legitimálni Oroszország agresszióját. Kétségeink támadtak a magyar miniszterelnök egyébként következetes álláspontját illetően” – írta a kijevi külügyi szóvivő a Facebookon.

Orbán Viktor korábban a senki földjének és pénzügyileg nem létező országnak is nevezte Ukrajnát. „Oroszország célja, hogy Ukrajnát egy kormányozhatatlan ronccsá tegye, hogy a Nyugat ne tarthasson rá igényt. Ez már sikerült is nekik, Ukrajna most olyan, mint Afganisztán, egy senki földje. Azt viszont nem engedheti meg Oroszország, hogy a NATO megjelenjen Ukrajnában” – mondta korábban Orbán a Mathias Corvinus Collegium médiakonferenciáján.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad Tucker Carlson amerikai tévésnek a Karmelita kolostor teraszán 2023. augusztus 21-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher