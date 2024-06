Orbánék házi kutatóintézete tavaly 3 milliárd forintot kapott, hogy fideszes propagandát toljon

Több mint 3 milliárd forintból gazdálkodhatott 2023-ban a Fidesz-közeli, civilnek álcázott szervezetek zászlóshajója, az Alapjogokért Központ - írja a Telex.

A kormánypropagandát szajkózó szervezet mögött álló Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. friss beszámolójában legalábbis 3,025 milliárdot tüntettek fel az „egyéb bevétel” soron. De a cégnek volt még 71 millió forintnyi rendes árbevétele is, vagyis összességében 3,24 milliárd folyt be hozzájuk, amit majdnem teljes egészében el is költöttek.

Egyre többe kerül az álkutatóközpont

Az Alapjogokért 2022-ben még kevesebb, 2,4 milliárd forintnyi egyéb bevételhez jutott. Vagyis a szervezet támogatói nagyjából az infláció szintjével emeltek az összegeken.

Korábban az Alfahír is megírta: Ömlik a közpénz az Alapjogokért Központba. Akkor rámutattunk, kilenc év nem csupán arra volt elég, hogy a cég alig néhány tízmilliós bevétele kétmilliárdosra nőjön, hanem arra is, hogy a közvetve Rogán Antal, illetve a Miniszterelnöki Kabinetirodától származó adófizetői források útját legalizáltan rejtsék el.

(Fotó: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszédet mond a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján a Millenárison 2024. április 25-én. - MTI/Koszticsák Szilárd)