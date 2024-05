Óriási készültség a szlovák bíróságon: Szombat délelőtt kihallgatják Robert Fico merénylőjét

Délelőtt hallgattja meg a szlovák speciális büntetőbíróság bírúja a Robert Fico miniszterelnök elleni merénylet vádlottját. Ez az eljárás Szlovákiában hasonló, mint amikor Magyarországon a gyanúsított elfogása után annak letartóztatásáról dönt a nyomozási bíró – írta meg a Blikk. Fico merénylője esetében a további fogvatartást indítványozta a szlovák ügyészség.

Állig felfegyverzett kommandósok őrzik a bíróság épületét, nehogy valaki bosszúból a merénylőre támadjon, vagy megpróbálják kiszabadítani.

A 71 éves férfi indítékairól többféle elmélet is elterjedt: a szlovák sajtó korábban azt írta, hogy az elkövető egy szélsőséges, oroszbarát, félkatonai csoport tagja. Sok részlet még most sem ismert, de az már biztos, hogy egy kiszivárgott rendőrségi felvétel szerint Juraj Cintula nem értett egyet a szlovák kormány politikájával, amit a fia is megerősített.

A rendőrség többórás házkutatást tartott a merénylő házánál és nyaralójánál is, feleségét is bevitték, hogy kihallgassák. A szlovák sajtó arról is beszámolt, hogy szomszédai szerint Cintula és családja zárkózott volt, de normálisnak tűntek. Egyikük azt mondta, „Jurajnak talán egészségi problémái lehettek, mintha sokat fogyott volna az elmúlt időszakban”.

A merénylő kihallgatását több médium is élőben közvetíti, de az épületbe nem engedték be őket.

Újabb műtétet hajtottak végre Robert Ficon, hogy eltávolítsák a sebek körüli elhalt szöveteket.

Robert Ficot szerdán lőtték meg a Nyitrabányán tartott kihelyezett kormányülés után, amikor a kultúrház épületéből kijőve odament, hogy kezetfogjon az összegyűlt emberekkel. A merénylet után a szlovák miniszterelnököt életveszélyes állapotban szállították kórházba. Egy öt órás műtét során stabilizálták állapotát, majd az intenzív osztályra került.

