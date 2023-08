Őrizetbe vettek két szabolcsi férfit, akiket a svájci farkas kilövésével gyanúsítanak

Elfogtak és őrizetbe vettek két férfit - köztük egy hivatásos vadászt - a Magyarországon lelőtt jeladós, svájci farkas ügyében - tudatta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csütörtökön a police.hu oldalon.

Emlékeztettek, hogy az M237-es jeladóval ellátott, fokozottan védett állat vándorlását sokan követték, hiszen a rajta lévő nyomkövető eszköz folyamatosan jelezte, hogy a farkas éppen merre jár, vajon hol talál új családra. Április elején azonban a nyomkövető „elhallgatott” és nagyon rövid időn belül felmerült, hogy az úton lévő farkas elpusztulhatott.

A nyomozást - az Aggteleki Nemzeti Park jelzése alapján - ismeretlen tettes ellen természetkárosítás bűntett elkövetése miatt rendelték el. A KR NNI nyomozói kutatásokat hajtottak végre, szemléket folytattak le, bizonyítékokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki és a svájci hatóságokkal is felvették a kapcsolatot.

A beszerzett adatok alapján a nyomozók megállapították, hogy a gyanú szerint a védett farkast április 1-jén Hidasnémeti külterületén pusztították el egy vadászó társaság tagjai, akik között hivatásos vadász is volt. Az állat elejtését követően a tetemről a jeladót levágták, azt a Hernád folyóba dobták, de a nyomozók - búvárok segítségével - megtalálták. A nyomozás arra is rámutatott, a társaság tagjai tisztában voltak azzal is, hogy egy védett ragadozóról van szó - írták, hozzátéve, hogy az elpusztult állat hollétéről egyelőre nincs információja a hatóságnak.

A két szabolcsi férfit a KR NNI szerdán hajnalban fogta el, egyikük elfogásához a Terrorelhárítási Központ munkatársainak segítségét kérték, mivel engedéllyel tartott lőfegyverrel rendelkezett. Természetkárosítás, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsították meg őket a nyomozók, majd a kihallgatásokat követően bűnügyi őrizetbe vették mindkét gyanúsítottat, majd kezdeményezték letartóztatásukat - áll a közleményben.

(MTI)

Címlapkép: A lelőtt farkas. Fotó: Facbook.com/Gruppe Wolf Schweiz