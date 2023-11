Szakértők szerint összeollózott propagandaanyag a Rogán Antal alá tartozó „titkosszolgálat” által kiadott jelentés

„Ugyanolyan összeollózott, propagandisztikus anyag, mint amilyen az ellenzék Egyesült Államokból való finanszírozásáról szólt” – így minősítették a Rogán Antal fennhatósága alá tartozó Nemzeti Információs Központ (NIK) írását a Népszava által megkérdezett szakértők, akik az abban foglaltakat erősen megkérdőjelezték.

Súlyos a helyzet, de valóban ennyire? Mennyire megbízható a Rogán hivatala által kiadott jelentés?

A múlt hét csütörtökön nyilvánosságra hozott anyag alapján a déli határ túloldalán átvették az uralmat az embercsempész bandák, akik egyrészt egymással harcolnak, másrészt az afgán tálibok irányítása alá tartoznak, és az embercsempészetből rajtuk keresztül befolyó pénzből terrorszervezeteket is finanszíroznak, a szerb hatóságok pedig szinte tehetetlenek. Ahogy a jobbikos Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke is megtapasztalta, valóban súlyos a helyzet már a magyar oldalon is. Ennek ellenére több kétség is felmerül a titkosszolgálatinak mondott, de a szakértők szerint nem annak tűnő jelentésben.

Ugyanolyan összeollózott, propagandisztikus anyag, mint amilyen az ellenzék Egyesült Államokból való finanszírozásáról szólt. Eleve nincs olyan, hogy egy titkosszolgálati értékelő-elemző anyagban feltételes módban fogalmazzanak

– mondta a Népszavának egyik nemzetbiztonsági körökben jártas informátora.

Szerinte erre nem lehet döntéshozatalt alapozni, hogy például hol erősítsenek a rendőri jelenléten, vagy hol, milyen mélységi felderítésre van szükség. A szakértők szerint az is kétséges, hogy honnan származhatnak a Szerbia északi határa mentén tábort vert agresszív embercsempészekről szóló információk, hiszen nem valószínű, hogy a tavaly nyáron létrehozott és furcsa módon a belföldi áallamvédelmi szolgálatokkal együtt Rogán Antal miniszter alá rendelt NIK-nek ilyen szintű mélységi terrorfelderítést végezne, a szerb hatóságok pedig biztos, hogy nem adnának ki magukról olyan információt, ami az alkalmatlanságukat bizonyítja.

Az jövő évi EP-választás miatt vették ismét napirendre a migránskérdést?

Az utóbbi időben valóban tovább súlyosbodott a migrációs nyomás, az izreali-palesztin háború miatt pedig ez tovább erősödhet. Azonban kérdéses, hogy ennek mértéke mennyiben tér el a jelentésben foglaltaktól. Ugyanis Orbán Viktoréknak nagyon sokat segíthetne, ha agresszív migránsok rémével riogatva mehetnének bele a 2024-es európai parlamenti választás kampányába, mondván: Európában változásra van szükség.

Érdekes megjegyezni, hogy éppen a Fidesz-kormány az, amelyik törvényi szabályozással és a párt köreihez köthető cégeken keresztül 500 ezer ázsiai vendégmunkást akar Magyarországra telepíteni, hogy velük helyettesítsék az alacsony bérek révén elüldözött magyarokat.

