Sas Zoltán: A határőrség visszaállításával lehetne hatékonyan fellépni a déli határt ostromló embercsempész bandák ellen

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek a déli határról: a bevándorlók növekvő számban és intenzitással próbálnak átjutni a hasznos, de elégtelennek bizonyuló fizikai akadályon, vagyis a kerítésen. Szervezett és veszélyes bűnbandák segítik őket. A rendőrök becsülettel és kitartással ellátják munkájukat, de hosszú távon ez nem megoldás. A Jobbik-Konzervatívok rendvédelmi szakpolitikusa és az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke a szerb határra látogatott, hogy saját szemével győződjön meg a helyzetről. Sas Zoltánt kérdeztük tapasztalatairól. Interjú.

Miért tartotta fontosnak, hogy ellenzéki politikusként megtekintse a délit határt védők munkáját?

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnökeként meggyőződésem, hogy Magyarország, a magyar határok védelme, a határt védő rendőrök és határvadászok biztonsága nem lehet pártpolitikai kérdés, az nemzeti ügy. Rendkívül fontos, hogy a lehető legjobban tudjunk tájékozódni, így a mellett, hogy minden egyes jelentést és beszámolót elolvasok kiemelt figyelmet fordítok arra is, hogy személyesen tájékozódjam minden olyan ügyben mely a bizottság működésével összefügg.

Sas Zoltán egyeztet a határt védő magyar rendőrökkel.

A legsúlyosabb problémákra vagy akár a legegyszerűbb megoldásokra sokszor azok az emberek tudják felhívni a figyelmet akik például a szerb határ védelmén dolgoznak.

Ezért is látogatom meg rendszeresen a déli határszakaszt.

Hogyan összegezné a tapasztalatait?

A mostani határlátogatás legfontosabb tapasztalata, hogy rendkívül nehéz körülmények közt, a magyar rendőrök az esküjüket betartva szó szerint az életük kockáztatásával látják el a szolgálatot.

A rendőrök nap mint nap a kerítés mellet járőrözve próbálják megakadályozni a bevándorlók betöréseit.

A legfontosabb, hogy az első gondolat a köszönet és az elismerés legyen ezért az áldozatkész szolgálatért. A következő, hogy rendkívül nehéz körülmények súlyosan rongált járművek, megtépázott kerítés és tülterhelt határvédőket lehet látni a szerb határ térségében úgy, hogy

az embercsempész bandák tagjai folyamatosan, jól szervezetten erőszakosan támadják és sok esetben törik át a magyar határt védő kerítést.

Hőkamerás képen, ahogy a migránsok megpróbálnak átjutni a kerítésen.

Az ottlétünk alatt is nem sokkal sötétedés után ez meg is történt, amit a műveleti központ kameráin mi is élőben láthattunk. Természetesen a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket. Ez ott minden éjjel megtörténik többször.

Ennyire súlyos lenne a helyzet? Régebben is ez volt jellemző vagy romló tendenciáról van szó?

A helyzet folyamatosan romlik. a térségben megjelentek a terrorszervezetek tagjai is ami még nehezebbé és veszélyesebbé teszi a helyzetet. A nemzetbiztonsági bizottság mérlegelni fogja és dönt arról, hogy javasolja a titkosszolgálatok jelentéséből hozzunk nyilvánosságra részleteket.

A pártja álláspontja mennyiben egyezik meg az önével?

Mivel lassan egy évtizede nem lehet megoldani ezt a problémát a Jobbik-Konzervatívok továbbra is napirenden tartja az önálló Határőrség kérdését.

Azt mondta, hogy ez nemzeti ügy. Nemzetközi szinten mit lehetne mégis tenni?

Személyes tapasztalataim alapján a déli határszakaszunk védelme és biztonsága kizárólag a Szerb állammal közösen együttműködve képzelhető el, azt hazánk önállóan nem tudja megoldani, mivel a bűnözői bandák határt támadó tagjai Szerbia területén vannak, csak addig jönnek át hazánkba míg átjuttatják az illegális migránsokat a kerítésen.

Ezek a bevándorlók nem jutnak be Magyarország belsejébe, de az embercsempészek új csoportokat juttatnak át a határon.

Ők azok akik a legerőszakosabban sokszor fegyveresen támadják rendőreinket. Elfogásuk felelősségre vonásuk jelenleg szinte lehetetlen.

Tehát akkor nem beszélhetünk önálló migránscsoportokról, hanem az embercsempészek jelentik a fő gondot?

A belső területeken az embercsempészek átszállítják a migránsokat, az ő elfogásuk és elítélésük is kiemelt közérdek. A Jobbik nem támogatja azt a kormányzati döntést, hogy szabadon engedik a jogerősen elítélt embercsempészeket.

Az, hogy mennyire aktuális volt ez a látogatás bizonyítja, hogy még aznap éjszaka szerb oldalon fegyveres összecsapás történt, feltehetőleg a rivális embercsempész bandák között és az eddigi hírek alapján hárman meg is haltak.

A bűnözés visszaszorítása, az embercsempészet felszámolása kizárólag a tömeges illegális migráció megszűnésével érhető el.

Sas Zoltán szerint csakis megfelelő kormányzati akarattal és az EU-s bevándorlási politika megváltoztatásával lehet valódi eredményt elérni.

Mi lenne az az első lépés, amit meg kellene ehhez tenni?

Az, hogy azok a nyugat-európai országok akik eddig tárt karokkal várták őket egyöntetűen kimondják, hogy eddig és ne tovább. Megváltoztassák a hibás álláspontjukat és tegyék világossá, hogy el sem induljanak, nem fogadják be az illegális migránsokat. Ez lehet az alaplépés a probléma megoldására és utána pedig, hogy mi legyen azokkal a milliókkal akik ellenőrzés nélkül jutottak be az EU-ba.

A határsértők által megrongált szolgálati járművek az éjszakai járőrözés után.

(Fotók: Sas Zoltán/facebook)