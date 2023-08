Retteghet a NER? Korrupcióellenes mozgalmat és weboldalt indít Pesty László

Ha igaz, akkor hamarosan egy új, „konzervatív” oldalról lehet majd tájékozódni bűncselekmény gyanús ügyekről. Az új médium a polgári értékeket kisajátító kormánysajtóval ellentétben a nemzeti együttműködés rendszerének bűnös haszonélvezőit is le fogja leplezni. Mi több, eleve emiatt jön létre. Ezt a Lölő-jelenséget bírálók nevében Pesty László kormánypárti dokumentumfilmes jelentette be a Magyar Hangnak adott interjújában, amelyben a korábbi nyilatkozatait meghaladva még határozottabban nekiment a kormánypárti elit perverz privatizációt folytató gazdasági csoportjainak.

Egészen pontosan Pesty így fogalmazott: „Egy bizonyos Antonio Di Pietro nevű milánói ügyész a kilencvenes évek elején indított egy mozgalmat, amelynek célja a politikai közélet megtisztítása volt. A Milánói Tiszta Kezek mozgalomban megfélemlíthetetlen és megvesztegethetetlen ügyésztársaival szűk tíz év leforgása alatt olyan ügyeket tárt fel, amelyekbe a teljes olaszországi politikai elit belerokkant a kereszténydemokratáktól a szocialistákon át a kommunistákig.

Szeretném jelezni, hogy a milánói mozgalom analógiájára létrejött bizonyos tájékozott emberek közreműködésével egy hasonló, magyarországi eseteket összegyűjteni hivatott kezdeményezés egy weboldal formájában, amely rövidesen elkezdi fogadni és feldolgozni a hozzá eljuttatott korrupciógyanús ügyek leírásait és bizonyítékait, természetesen a küldők anonimitásának garantálása mellett. Majd kiderül, van-e magyar polip.”

Egyelőre nem lehet tudni, hogy komolyan vehető-e a kezdeményezés. A négyszer egymás után kétharmados felhatalmazással működő Orbán-kormány ugyanis nem becsüli le a negyedik hatalmi ágként nevezett sajtó jelentőségét, aktívan közreműködik meghajlításában. 2010-től kezdve adminisztrációs és anyagi eszközöket bevetve szisztematikusan vásárolja föl és hangolja át, vagy szünteti meg, illetve gördít akadályokat a nyilvánosság azon fórumai elé, amelyek hírfolyamából nem maradnak ki a társadalom igazságérzetét felkavaró, hatalmi-gazdasági visszaélések hírei, elemzései.

Emellett azért is kétséges Pesty László mozgalmának sikere, mert mind az általa emlegetett visszaélések kinyomozásáért felelős legfőbb ügyészben, mind a NER általános működéséért felelős miniszterelnökben még akkor is megbízik, amikor kritikája után egyenesen a kormány sokat látott tagjai, „miniszterek, elnökök is felhívták, sms-t írtak, gratuláltak, és megköszönték, hogy végre valaki kimondta” a számukra tökéletesen ismert igazságot. Azt tehát, amit Pesty állít, azaz „hogy Fidesz-közeli klántagok tisztességes vállalkozók rovására, törvénytelen eszközökkel óriási vagyonra tesznek szert.”

Az sem jelent még biztos utat a sikerhez, hogy Pesty nyilatkozata alapján biztosra vehető, hogy a mozgalom és a weblap elindításához szükséges pénz rendelkezésre állhat. A visszaélésekről ugyanis olyan pórul járt, feltehetően kormányközeli vállalkozók tájékoztatták őt, akiknek érdekében áll ügyük nyilvánosságra hozatala, amelyért nem kizárt, hogy anyagi áldozatokat is hoznak. Információ pedig bőségesen akadhat.

„Tudok bizonyítékokról. Videó- és hangfelvételekről, adatbázisokról, dokumentumokról, amelyek alapján beazonosíthatók a bűncselekmények, azok nagyságrendje, valamint az elkövetők”

– állítja Pesty, úgy folytatva:

„Ezek a bizonyítékok szervereken vannak, amelyek fizikai helyét senki nem tudja. A lényeg, hogy ne Magyarországon legyenek, és hogy egy gombnyomással elő lehessen rántani őket.”

Végül az is megállapítható, hogy a weboldal lehetséges tartalma nem a klasszikus, tehát független és elfogulaltlan újságírás eredményeként született tartalmakként látnak napvilágot. A kárvallottak, az adatközlők ugyanis, akik „bármikor előkaphatnak ezt-azt”, a dokumentumfilmes barátai közül kerülnek ki, s „majd az érintett áldozatok eldöntik”, mi, hogyan és mikor történjék, mivel ez „személyiségi joguk”. Azt, hogy eddig tűrtek, „a hazaszeretetüknek köszönhető”, tette érthetőbbé a fideszes Pesty, hogy azért annak is van határa.

(Címlapkép: Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes (b) átadja a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést dr. Pesty László producernek a Karmelita kolostorban 2021. augusztus 19-én. MTI/Bruzák Noémi)