Sas Zoltán összehívja a Nemzetbiztonsági bizottságot a Magyar Péter által elmondottak okán

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága a parlament tavaszi ciklusával párhuzamosan folytatja a munkáját - mondta szerdai online sajtótájékoztatóján Sas Zoltán, aki egyúttal bejelentette,

összehívják a Nemzetbiztonsági bizottságot.

A Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője elmondta: ezt a munkát az előzetesen elfogadott munkaterv szerint fogják végrehajtani.

Kiemelt feladataink közé tartozik továbbra is minden olyan kérdés tárgyalása, mely Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit sérti vagy veszélyezteti, legyen ez egy háborús, fegyveres konfliktus, egy gazdasági vészhelyzet, egy járvány, vagy akár egy migrációs hullám - számolt be a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke.

A jobbikos szakpolitikus kifejtette azt is, hogy hasonló hangsúllyal kezelik az állampolgári panaszok kivizsgálását, illetőleg a nemzetbiztonsági szolgálatok jogszerű működését, és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.

Sas Zoltán kijelentette, szintén nagyon fontosnak tartja, hogy aktuális kérdésekkel is foglalkozzanak a bizottsági üléseken, ezért szerepelnek is ilyenek a tavaszi ülésszakban is. Ezek a magyar közvéleményt érdekelhetik, s ennek érdekében jövő hét kedden, február 20-án 14 órakor kezdik az ülést, és a friss ügyekről tájékozódni fog a szolgálatoktól - ígérte Sas.

A jobbikos bizottsági elnök arra is kitért, hogy

mindarra, amit Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférje, Magyar Péter állított a sajtóban, szeretne válaszokat kapni.

Mi történhetett, van-e a bizottságnak ezzel a dolga a továbbiakban? - tette fel a kérdést.

Sas azt is fontosnak tartja, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a bizottsági üléseket követően minél nagyobb mértékben - a minősített adat védelméről szóló törvény passzusait nem megszegve - a közvélemény széles körét tudja tájékoztatni arról, mi zajlik a Nemzetbiztonsági bizottság ülésein, s milyen megállapításokat tesznek.

A biztonságpolitikai szakpolitikus kiemelte: a nemzetbiztonság kérdése ugyanolyan kiemelten fontos társadalmi érdek, mint a közvélemény tájékoztatása. Hangsúlyozta:

ha támadás éri őket, a nemzetbiztonsági szervek nem fordulhatnak a sajtóhoz, "az ő hangjuk a nemzetbiztonsági bizottság ülésein hallható csak", és a testület felelőssége ennek közvetítése.

Sas Zoltán szerint nem megengedhető, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok működésébe vetett közbizalmat "mendemondák alapján romboljuk, viszont azt sem tehetjük meg, hogy ha valósak az információk, és a nemzetbiztonsági szolgálatok jogellenesen működnek, akkor azt ne tárjuk fel".

