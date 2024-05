Semmi nem számít már megint, csak a fideszesek zsebe?

Adott egy kiváló termőföld, aminek minősége miatt nem lehet rá napelemparkot létesíteni. Ezt egyébként a törvények sem teszik lehetővé. Ám a napelempark megépült, megdöbbentő módon megoldották "okosba" azon a termőföldön, ami többek között Barcs fideszes polgármesterének, Koós Csaba Tibornak a tulajdonában is áll. De ne szaladjunk ennyire előre. Hazánkban bizonyos besorolások alapján egy minőségi szint felett nem lehet beruházásokat kivitelezni jó minőségű termőföldeken. Így volt ez azzal a barcsi területtel kapcsolatban is amelyen most már napelempark áll. Valahogy sikerült "elintézni" ezt is.

A terület egyébként korábban szántónak volt minősítve, ám valahogy legelővé "változott" amire már megdöbbentő módon lehet építkezni.

Első körben a beruházás területfelhasználási engedélyét a Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze elutasította, arra hivatkozva, hogy a szóban forgó szántóterületek az átlagnál jobb termőföldnek minősülnek. Ám később a Somogy Megyei Kormányhivatal 2021. december 14-i határozatában megállapította, hogy a termőföld az átlagnál gyengébbnek minősül. Értik? Mi sem.

Racsek József korábban a barcsi Járási Hivatal vezetője volt. Elmondása szerint számára is megdöbbentő volt az, hogy átminősítették a területet, utat engedve a napelempark építésének.

"Az Agrárminisztériumnak és a Miniszterelnökségnek is hivatalosan jeleztem, amikor a napelempark építésének ötlete felmerült, hogy ez azon a területen nem megvalósítható mivel törvények szerint ilyen minőségi besorolású termőföldön nem lehet ilyen beruházást megvalósítani. Számomra is megdöbbentő volt, hogy az első, a beruházást elutasító végzést követően, végül mégis engedélyezték a napelempark felépítését"

- nyilatkozta az Alfahír megkeresésére Racsek József.

Ander Balázs szerint megdöbbentő, hogy Koós Csaba Tibor, Barcs fideszes polgármestere a város testületi ülésén maga is pártolta a napelempark építését. Azon a kiváló termőföldön, amelynek mások mellett a polgármester is tulajdonosa.

"A legfőbb ügyészhez fordultam az ügyben. Nem értem ugyanis, hogy a törvények alapján kiváló minőségűnek számító, ezáltal nem beépíthető földterületre hogyan épülhet napelempark"

- mondta lapunknak Ander Balázs, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője.

Hozzáfűzte, nem az energetikai fejlesztések vagy a napelemparkok létesítését ellenzi. Azokat nagyon is fontos fejlesztéseknek tartja.

"A fideszes kormányzattól is rendre azt halljuk, ami egyébként igaz is, hogy a magyar termőföld kincs, amit nem szabad elherdálni. Ehhez képest különböző hivatali procedúrákon átpasszírozva végül sikerült a szántót legelővé minősíteni, ezzel a beruházásnak zöld utat engedni. Ez olyan, mint a Pom-Pom meséi. Ha akarom ilyen, ha akarom olyan. Mindegy, csak bizonyos fideszes körök akarata érvényesüljön?"

- tette hozzá Ander Balázs.

A napelempark már áll, ám jelenleg még nem üzemel. Kérdés, hogy mi lesz fontosabb a fideszes politikusoknak, a kiváló magyar termőföld védelme vagy a "haverok" haszna.

(Címlapkép: Napelemek az átadás napján 2023. október 11-én az MVM Zöld Generáció Kft. országos naperőművi hálózata új egységében, amely a volt bokodi erőmű zagytározóján épült fel Oroszlányban. MTI/Bodnár Boglárka)