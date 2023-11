Sofőrhiány: a magyar fiatalokat hozná helyzetbe a Jobbik javaslata a vendégmunkások helyett

Határozati javaslatot nyújtott be a napokban Dudás Róbert annak érdekében, hogy külföldi migránsmunkások helyett a magyar fiatalok töltsék be azt az űrt, amit a hazai sofőrhiány és a szakma elöregedése jelent.

A Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselőjének A közúti áru- és személyszállításban gépkocsivezetőként foglalkoztatott személyek tevékenységének reformjáról szóló javaslatát az indokolja, hogy az ágazat jelentős sofőrhiánnyal küzd, és ez a probléma a jövőben várhatóan sokkal súlyosabb gondot fog okozni az utánpótlás hiánya miatt. Így ennek

hosszú távon komoly gazdasági következményei is lehetnek.

Az azonnali jogszabály-módosítások mellett érvelő Dudás szerint a kormánynak az alábbiakat kell figyelmet fordítania:

a) a közúti áru- és személyszállításban gépkocsivezetőként foglalkoztatott személyek végzettségének, azaz a jogosítvány megszerzésére irányuló képzés eredményének szakképesítésként való elismerését oly módon, hogy jogosultságot szerezzenek legalább a garantált bérminimum összegére;

b) állami finanszírozás keretein belül a közúti áru- és személyszállítást végző gépkocsivezetői képesítés megszerzésének teljes körű támogatását, amely fedezi a tehergépjárművezetők esetében E kategóriájú, míg a személyszállításban a D kategóriájú jogosítvány megszerzését, valamint az ehhez kapcsolódó GKI alapképzés megszerzésének költségeit, továbbá

c) a közúti áru- és személyszállításban gépkocsivezetőként foglalkoztatott személyek érdekeinek védelmében – a hazai közúti fuvarozói vállalkozások jelentős érdeksérelme és versenyképességének romlása nélkül – a munkabér elszámolásának teljes körű átalakítását oly módon, hogy a gépkocsivezetők jövedelme teljes egészében járulékköteles jövedelem legyen, amely az öregségi nyugdíj megállapításánál irányadó keresetként vehető figyelembe, és beleszámít a társadalombiztosítási alapba is.

A közúti áru- és személyszállításban gépkocsivezetőként dolgozók 42 százaléka már elmúlt 50 éves, tehát hamarosan elérik a nyugdíjkorhatárt. Itthon a 20-30 éves sofőrök részaránya körülbelül 10 százalék. Jól látható tehát, hogy ez a foglalkozás nem vonzó a fiatalok számára, amelynek több oka is van

– mutatott rá Dudás Róbert.

A jobbikos politikus szerint az is probléma, hogy ma nem áll fenn a „sofőrség” szakmaként történő elismerése, ezt a szakmai szervezetek is folyamatosan jelzik a kormánynak. Ha ezt lehetővé tennék, megilletné őket legalább a garantált szakmunkás bérminimum. Arra is kitért, hogy a képesítés megszerzése akár 2,5-3 millió forintba is kerülhet, ami sokaknak megfizethetetlen. Ezért Dudás állami támogatással ösztönözné, hogy ezt a szakmát válasszák.

Kiemelte, az utóbbi időben egyre többet hallani arról, hogy külföldről, jellemzően ázsiai vendégmunkásokat – köztük nőket is – toboroznak Magyarországra kamionsofőrnek nagyobb szállítmányozó cégek jó fizetést ígérve nekik. Mi, Jobbik-Konzervatívok azt szeretnénk elérni, hogy ne a külföldi vendégmunkásoknak biztosítsunk munkahelyeket, hanem megfelelő jogszabályi környezetet teremtve – akár átképzések biztosításával – a magyar fiataloknak biztosítanánk munkahelyeket.

Dudás rávilágított, az sem teszi vonzóvá ezt a pályát, hogy itthon a minimálbéren felüli juttatások nem adókötelesek, és a fizetés nagy részét a sofőrök üzemanyag-megtakarítás címén vagy adómentes napidíj formájában kapják, ami nem számít bele a nyugdíj- és társadalombiztosítási alapba sem. Így tehát a nyugdíjkorhatár közelében lévő sofőrök, nem várhatják felhőtlenül nyugdíjas éveiket, hiszen hiába a kimagasló fizetés, ha nyugdíjuk alapjául csupán a bejelentett minimálbér szolgál majd. Ezért fontosnak tartja ennek az újraszabályozását, hogy a sofőröknek kifizetett munkabér, a többletjuttatásokkal együtt, beleszámítson a nyugdíj- és társadalombiztosítási alapba úgy, hogy ez ne eredményezze a hazai közúti fuvarozói vállalkozások érdekeinek sérelmét és versenyképességének romlását.

A szállítandó áruk 70–80 százaléka ma közúton mozog, ez az árumennyiség pedig dinamikusan nő. Ha nem teszünk valamit, akkor a tehergépkocsi-vezetők hiánya előbb-utóbb óriási problémát fog okozni hazánkban is, és az áruellátásban komoly fennakadások lehetnek

– érvelt javaslata mellett Dudás Róbert, aki a téma fontosságát a parlamentben is hangsúlyozta.

(Címlapkép: Dudás Róbert - Béli Balázs/Alfahír)