Státusztörvény: A kormányt nem hatotta meg az országos demonstráció, mert szinte eredménytelen volt az újabb egyeztetés (videó)

A kardinális kérdésekről a kormány álláspontja semmit nem változott

- közölte Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) alelnöke, a kormánnyal folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón.

A tárgyalás az országos tanár és diáktüntetések másnapján zajlott, talán ezért is kissé meglepő, hogy a kormány részéről ezúttal nem Kisfaludy László helyettes államtitkár, hanem Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár tárgyalt a pedagógusszakszervezetek képviselőivel. Ez azonban a szakszervezetek bejelentése alapján nem azt jelenti, hogy végre a kormány is kezdi komolyabban venni a már régóta nemcsak a bérükért demonstráló pedagógusokat. Ezt támaszthatja alá az is, hogy Totyik Tamás elmondása szerint a kormány a szakszervezetek által szerzett jogokat nem hajlandó visszaadni.

A kormány továbbra sem mond semmit, hogy az átmeneti szabályok hogyan fogják majd érinteni a munkavállalókat, annyi tisztázódott csak, hogy a végkielégítéseket ki fogják fizetni, de hogy ez milyen intézkedések mentén, mekkora összegekről ezt nem tudta a kormány szánunkra egyértelműen nyilvánvalóvá tenni

- mondta Totyik Tamás a készülő státusztörvény kapcsán.

A PSZ alelnöke szerint néhány kérdést tudtak tisztázni, de a legalapvetőbb követeléseik, illetve a szerzett jogaik tekintetében nem történt változás a kormányzati álláspontban.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője látszategyeztetésnek nevezte a tárgyalást.

Látszategyeztetés, mert soha nincs jelen az a személy, vagy azok a személyek, akikkel egyáltalán bármiben is meg lehetne állapodni

- hívta fel a figyelmet Nagy Erzsébet.

A PDSZ képviselője is úgy vélte, a státusztörvény nyomán a kormány csak kis engedményeket hajlandó tenni.

Nyilvánvalón azért, hogy az egész készülő státusztörvénybe mint olyanba beleegyezzünk, de a PSZ és mi is természetesen elutasítjuk ezt. A Nemzeti Pedagógus Kart ebben az ügyben nem kérdeztük meg mivel ők nem szakszervezet, hanem a kormány által létrehozott korporatív testület

- tette hozzá Nagy Erzsébet a PDSZ ügyvivője.

Az érdekképviseletek legközelebb május 2-án egyeztetnek a kormány képviselőjével.

Címlapkép: Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke (j) és Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője (b). Fotó: MTI/Máthé Zoltán