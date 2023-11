Szalay-Bobrovniczky: 30 éve nem látott hadgyakorlat kezdődött most Magyarországon

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki Novák Katalin köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnokának jelenlétében kedden megnyitotta a NATO-erők részvételével megrendezett Adaptive Hussars 23 többnemzeti országos gyakorlatot, azt mondta, a biztonságot csak jól kiképzett és felkészített honvédség tudja garantálni. A Hódmezővásárhelyen tartózkodó miniszter hangsúlyozta, Magyarország, szövetségeseivel szorosan együttműködve, a kihívásokkal szemben megfelelő válaszokat adni képes, felkészült honvédséget épít.

A veszélyek korát éljük. A biztonság hosszú évtizedek óta szilárdan álló építményén komoly repedések jelentek meg. Háború, illegális migráció és vele együtt terrorveszély sújtja Európát. A terrorveszély a szerb-magyar határnál is egyre fokozódik: nemzetbiztonsági szolgálataink figyelmeztetnek, hogy a migrációval együtt terrorszervezetek képzett katonái, és velünk együtt a terrorveszély is Magyarország határánál kopogtat

- fejtegette a honvédelmi tárca vezetője, aki szerint 30 éve nem látott hadgyakorlat kezdődött most Magyarországon.

(Katonai tiszteletadással fogadják Novák Katalin köztársasági elnököt, a Magyar Honvédség főparancsnokát, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert és Böröndi Gábor vezérezredest az Adaptive Hussars 23 hadgyakorlat megnyitóján 2023. november 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd)

A miniszter szerint a honvédség háza tájáról ugyanakkor hetente jönnek a jó hírek. Épülő és üzembe álló gyárak, érkező és használatba vett "nagyvasak", sikeres toborzás és komoly teljesítmények jelzik, egyre magasabb szintre lép a Magyar Honvédség - vélte.

A NATO-erők bevonásával megszervezett Adaptive Hussars 2023 hadgyakorlat is ebbe a sorba tartozik. Az olasz, török, horvát és amerikai részvétellel zajló, rendkívül összetett, az ország jelentős területére kiterjedő, a honvédség többségét és az államigazgatás jelentős részét megmozgató hadgyakorlat a védelmi képességeket teszteli és fejleszti

- tudatta Szalay-Bobrovniczky.

Arról is beszélt: a gyakorlat - jelenleg zajló - kezdeti fázisa csaknem ezer katonát érint, közülük 340-en külföldiek és 170-en tartalékos magyar honvédek. Az ország védelmi igazgatási rendszere és a Magyar Honvédség együttműködő képességének tesztelése érdekében a honvédség kijelölt állománya mellett több, hazánkban települt szövetséges katonai, illetve magyar állami szervezet is részt vesz majd a gyakorlaton, megközelítőleg 4500 emberrel, több mint 200 különféle technikát megmozgatva - számolt be a miniszter.

Az Adaptive Hussars 23 a Magyar Honvédség legnagyobb, aktív és tartalékos állomány bevonásával megtartott idei gyakorlata, amely valós katonai mozgással járó átcsoportosításokon keresztül felméri a haderő kijelölt készenléti erőit, valamint a honvédség vezetési rendszerének helyzetét - mondta Szalay-Bobrovniczky. Szavai szerint

most vizsgázik "mindaz, amit eddig építettünk és megalkottunk. Látni fogjuk, hol tartunk, látni fogjuk, mit és hogyan kell tovább erősíteni".

Úgy látja, a megszerzett tapasztalatokkal jobb és erősebb lesz a honvédség, és erősebb honvédséggel erősebb lesz Magyarország is.

A gyakorlatnak köszönhetően sokkal nagyobb lesz az összhang az államigazgatás egyes alrendszerei között, a katonák és a civil közszolgák jobban fogják érteni, hogyan és miben segíthetik egymást a közös feladatok megoldása érdekében. A szövetségi rendszeren belül is vizsgázik az összhang és a kommunikáció - mondta a honvédelmi tárca vezetője.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf végezetül úgy fogalmazott, a katonai élet vastörvénye, hogy "készen kell állnunk, hogy éles helyzetben megtegyük, amit meg kell tennünk családunkért, amelyet szeretünk, a településért, ahol otthon vagyunk, az országért, amelyben élünk és a nemzetért, amelyhez tartozunk".

(Címlapkép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a védelmiipari beszállító-fejlesztési program budapesti konferenciáján a Bálna Honvédelmi Központban 2023. november 6-án. MTI/Kovács Attila)