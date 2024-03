Szentkirályi Alexandrát indítaná főpolgármester-jelöltként a budapesti Fidesz

Szentkirályi Alexandrát javasolja a Fidesz-KDNP szövetség főpolgármester-jelöltjének a Fidesz budapesti választmánya egyhangú döntéssel

– ezt közölte a budapesti Fidesz a közösségi oldalán.

Azt írták, Láng Zsolt, a Fidesz budapesti elnöke szerint az elmúlt négy és fél évben „Karácsony és Gyurcsány emberei csődbe vitték a fővárost, ezért Budapesten változás kell!”

Szentkirályi Alexandra vezetésével a város új lendületet kaphat és ismét fejlődésnek indulhat – állítják a Facebook-bejegyzésben.

Jelen állás szerint a 36 éves Szentkirályi Alexandrának a mostani főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel kellene megmérkőznie, akinek újrázását a DK, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd támogatja Budapesten. Rajtuk kívül a Jobbik-Konzervatívok Brenner Kolomant, a Mi Hazánk pedig Grundtner Andrást indítja a választáson. De felmerült már nem hivatalosan Vitézy Dávid neve is.

Mint a Telex felelevenítette, „Szentkirályi neve lehetséges jelöltként már hosszú hónapok óta keringett, de ő erre mindig azt felelte, hogy érti az jelöltekkel kapcsolatos találgatásokat, de ő maga a kormányszóvivői munkára koncentrál”.

A jogász végzettségű Szentkirályi

rendre arról beszélt még tavaly, hogy nincs napirenden a kérdés, illetve nem is gondolkodott el rajta, lenne-e főpolgármester-jelölti ambíciója.

Tarlós István már 2023 közepén úgy fogalmazott, hogy meglátása szerint Szentkirályi az, „aki a legtöbb szavazatot lenne képes produkálni”. Elismerően nyilatkozott róla tapasztalata miatt is, mivel 2019-ig Tarlós helyettese volt Budapesten. A kormányszóvivői tisztséget pedig 2020 legeleje óta tölti be. A lap azt is megjegyzi:

Férje a jelenlegi honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, akinek családja erősen beágyazottnak számít a 2010 óta regnáló Orbán-kormányokba, és akinek jó barátja Habony Árpád, a miniszterelnök nem hivatalos tanácsadója is.

A végső döntést mindenesetre majd a Fidesz Alapszabálya szerint a Kövér László vezette Országos Választmány hozza meg.

(Címlapkép: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. február 1-jén. MTI/Kovács Tamás)