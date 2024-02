Tarlós is kitüntette a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját

A Fidesz-kormány volt minisztere, a pedofil bűntárs kegyelmét kijáró Balog Zoltánon kívül a 2019-ben megbuktatott, kormánypárti főpolgármester is kitüntetéssel jutalmazta az gyermekbántalmazási ügy elsőrendű vádlottját. Pedig addigra már panaszt tettek ellene.

A Fidesz legújabb pedofilbotránya nem a gondjaira bízott gyermekeket szexuálisan bántalmazó igazgató, V. János, hanem helyettese, a főnöke üzelmeit eltussolni próbáló K. Endre kapcsán robbant ki, mivel az Orbánhoz hű köztársasági elnök, Novák Katalin, a szintén Fidesz-kormány korábbi tagja, Balog Zoltán református püspök közbenjárására kegyelmet adott neki: büntetését eltörölték, erkölcsi bizonyítványát tisztázták, sőt továbbra is dolgozhat gyermekekkel. Érdemes azonban megvizsgálni V. János fideszes kötődéseit is, hiszen ő is közel volt a tűzhöz.

A pedofil bűnelkövető 2015-ben Bárczy István-díjat kapott az akkor még fideszes fővárostól, 2016-ban pedig Magyar Bronz Érdemkeresztet ítéltek oda neki.

Kiszivárgott Balog Zoltán a református egyházközösséghez írt levele, amiből kiderül, hogy az ő minisztersége alatt kapott kitüntetést a pedofil. „2016-ban miniszterségem alatt a bicskei gyermekotthon főváros által Bárczy István-díjjal jutalmazott igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést, s amikor gyanú merült fel ellene, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került” – fogalmazott Balog.

A Bárczy István-díjat a gyermekotthon igazgatója 2015. június 5-én a fővárosi pedagógusnap alkalmából kapta meg, de azt nem Tarlós István főpolgármester, hanem az azóta kormányszóvivóvé előlépett Szentkirályi Alexandra főpolgármester-helyettes adta át neki.

A Telex megkereste Tarlós István fideszes ex-főpolgármestert, hogy tudott-e a kitüntetett érintő nyomozásról, valamint hogy miért nem ő adta át a díjat. Tarlós nem érti, hogy Balog Zoltán miért szőtte bele körlevelébe a fővárosi díjat, amikor a kegyelmi botrány nem a pedofília miatt börtönbe került igazgatóról, hanem az őt fedező igazgatóhelyettes személye körül alakult ki.

Tarlós azzal védekezett, hogy a fővárosi díjat nem 2016-ban, hanem 2015-ben kapta az pedofil igazgató, és amikor még senkinek sem tudta, hogy újabb nyomozás indul ellene a gyermekbántalmazási ügyben.

2011-ben olyan fontos ügyekkel voltam elfoglalva, mint a 3-as metró vagy a BKV finanszírozása, így az első, 2011–2012-es nyomozás híre el se jutott hozzám

– válaszolta Tarlós István a lap kérdésére. Hozzátette: évente több tucat embernek adományozott kisebb díjakat be se kérte ellenőrzésre, így azt se tudta, ki a bicskei igazgató.

A fővárosi díjon kívül 2016. augusztus 20-án Bayer Zsolttal mellett V. Jánosnak is Magyar Bronz Érdemkeresztet adott át Lázár János a Fidesz-kormány nevében.

(Címlapkép: Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Tarlós István főpolgármester a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál sajtótájékoztatóján a Bálna Budapest kulturális centrumban 2014. szeptember 4-én. MTI/Kovács Tamás)