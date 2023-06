Teljesen rendben van az N1TV kamerájának megrongálása Garancsi cége szerint

Mint korábban megírtuk, az Állami Számvevőszéknél forgatott az N1TV stábja, amikor a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group szállodaépítésének területén dolgozó biztonsági őr rátámadt munkatársainkra és letörte kamerájuk puskamikrofonját. A BDPST Group elhatárolódott a támadástól, és közölte, hogy forduljunk a Market Építő Zrt.-hez, ugyanis a területen ők dolgoznak, az teljes egészében az ő fennhatósága alá tartozik. Megkerestük a Garancsi Istvánhoz kapcsolódó céget a támadással összefüggésben, akiktől érdekes választ kaptunk. Alább változtatás nélkül közöljük állásfoglalásukat, aminek az a lényege, hogy a biztonsági őr jól végezte dolgát, azaz

ha jól értelmezzük, kiváló hozzáállást tanúsít az, ha valaki kárt okoz egy tévéstáb kamerájában, emellett véleményük szerint nem történt károkozás.

Ezzel a kijelentéssel viszont az a probléma, hogy az V. kerületi Rendőrkapitányság jelenleg is eljárást folytat a cselekménnyel kapcsolatban, azaz a nyomozás befejezését követően lehet majd csak megállapítani, hogy történt-e bármiféle szabálysértés, esetleges bűncselekmény. Lehet, hogy a Market Építő Zrt. már a nyomozás eredményét is előre tudja? Egyébként az sem fedi a valóságot, hogy az N1TV stábja az atrocitás idején az építési területen tartózkodott volna. Ezt az N1TV videója is cáfolja.

Változtatás nélkül közöljük Garancsi István cégének állásfoglalását:

Állásfoglalás

„A 2023. június 27-én kora délután történt incidenst természetesen sajnáljuk, ugyanakkor fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a Market Építő Zrt. a biztonsági és jogszabályi előírások betartására mindig is kiemelt figyelmet fordított. Ennek megfelelően az építkezési területre történő belépés kizárólag munkavédelmi ruházatban, a munkavédelmi és biztonsági előírások betartásával, stáb esetén pedig előre egyeztetett időpontban, megfelelő építéshelyi kíséret biztosításával, forgatási engedéllyel lehetséges. Tekintettel arra, hogy a szerkesztőség tagjai ezekkel nem rendelkeztek, illetve ezen feltételeknek nem feleltek meg, a területen dolgozó biztonsági őr a rá irányadó előírásoknak és szabályzatnak megfelelően járt el, amikor nem engedte be az építési területre az Alfahír munkatársait. A rendőrség 14:32-kor kiérkezett a helyszínre, és rövid helyszínelést követően megállapította, hogy a biztonsági őr jogosan intézkedett, szándékos károkozás, egyéb vétség nem történt.

Ahogy eddig, úgy a jövőben is a biztonsági előírások teljes körű betartását fogjuk megkövetelni a Market Építő Zrt. munkatársaitól, valamint a velünk szerződéses viszonyban álló alvállalkozóktól is.”

Tehát, ha jól értjük, akkor a Market Építő Zrt. szerint, ha valaki az építési területükre téved - még egyszer leszögezzük: ez ebben az esetben nem történt meg - akkor annak kameráját, értékeit minden további nélkül meg lehet rongálni, ugyanis értelmezésük szerint ez így helyes? Azt már el sem merjük képzelni ennek fényében, hogy mi történne akkor, ha egy alkalmazottjuk hibázna. Megvesszőznék vagy napokra bezárnák a pincébe? A szarkazmust félretéve, meglehetősen érdekes a Garancsi-féle cég hozzáállása az ügyhöz. A rendőrségi eljárásról pedig, annak ellenére, hogy a Market Építő Zrt. szerint nincs ilyen folyamatban, rendszeresen beszámolunk majd az Alfahíren és az N1TV-n.

