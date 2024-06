Tettlegességig fajult a választási küzdelem Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhelyen a rendőrkapitányság elől jelentkezett be Márki-Zay Péter vasárnap hajnalban. A város polgármestere, aki egyben a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke párttársát kísért el, hogy feljelentést tehessen az őt bántalmazó fideszes képviselőjelölt ellen.

Ozgyin Balázs, a hódmezővásárhelyi Fidesz jelöltje a választást megelőző éjszaka bántalmazta és életveszélyesen megfenyegette Turi Csabát, a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltjét.

Az MMM aktivistái és a képviselőjelölt éjszaka kilincsekre akasztottak választási szórólapokat, és az utcákon az aszfaltra festették kampányüzeneteiket. A fideszesek felhergelték magukat ezen, és csoportosan követni kezdték politikai ellenfeleiket. Orgyin Balázs, a Fidesz önkormányzati képviselőjelöltje megtámadta Turi Csabát, szorongatta a torkát, lökdöste és halálosan megfenyegette.

Nem hívok rendőrt. Levágom a fejed!

– kiabálta a fideszes az MMM jelöltjének.

Az esetről videófelvétel is készült, amit a sértett leadott a rendőrkapitányságon.

Márki-Zay Péter így számolt be a történtekről: „Ozgyin Balázs fideszes képviselőjelölt tarkón ragadta és szorongatni kezdte a képviselőjelöltünket. A Fidesz helyi csapata - „képviselőjelöltjeik és fogdmegjeik” - követték az MMM jelöltjeit, hogy leszedjék az általuk kiakasztott választási szórólapokat. Volt olyan utca, ahol kétszer-háromszor is ki kellett rakni a szórólapokat, mert leszedték. „Öt évvel ezelőtt is ez volt a gyakorlat” – emlékeztetett az MMM vezetője.

A fideszes fogdmegek, verőlegények, akiket ráuszítottak a mi csapatunkra, követték a jelöltjeinket, többször inzultálták őket és minősíthetetlen hangon beszéltek. Végül tettlegesen is inzultálták a jelöltünket

– mondta el ki Márki-Zay Péter.

A Fideszes képviselőjelölt végül bocásnatot kért: Ozgyin Balázs vasárnap telefonon felhívta Turi Csabát.

(Címlapkép: Orgyin Balázs/facebook)