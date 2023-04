Több mint 50 százalékos rezsicsökkentést vezet be a kormány május 1-től

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány több rezsivédelmet érintő rendelete, határozata. A kabinet döntése szerint május elsejétől módosul a gáz és az áram ára – vette észre a 24.hu.

Egy tavaly júniusi rendelet ugyanis kiegészül azzal, hogy a bizonyos szolgáltatási jogviszony esetén a felhasználó a fizetendő villamos energia egységára 2023. május 1-jétől a szolgáltatási jogviszony létrejöttének időpontjában alkalmazott áramdíjhoz képest 59 százalékkal csökken. A gáz ára pedig 52 százalékkal lesz kevesebb.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet alapján az úgynevezett végső menedékeseket, illetve a tavaly november végéig egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként beazonosított felhasználókat érintheti. A Világgazdaság szerint körülbelül 14 ezer felhasználó tartozik ide, jellemzően kisvállalkozások, önkormányzatok, egyházak, alapítványok.

A kormány módosította a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló augusztusi rendeletét is. Mostantól külön rendelet rögzíti azt is, hogy a kormány a földgázellátás biztonságának fokozására rezsivédelmi készletezési szolgáltatást nyújt a földgázfelhasználóknak.

A Kormány a rezsivédelmi készletezési szolgáltatás biztosítására a 2023. április 1. és 2024. április 1. közötti időszakra a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget (a továbbiakban: Szövetség) jelöli ki. (…) A rezsivédelmi készletezési szolgáltatás biztosításáért a Szövetség ellentételezésre jogosult.

2023. május 1-től a villamos energia esetében 59 százalékkal, a földgáz esetében 52 százalékkal csökkennek az MVM Next Váltó Fix tarifáinak energiadíjai. Az érintett nem lakossági ügyfeleknek nincs teendője, az új árakat az MVM Next automatikusan alkalmazza. A korábban egyetemes szolgáltatásban vagy végső menedékesként ellátott cégek és intézmények ellátását az MVM Next folyamatosan biztosította a Váltó Fix tarifáin keresztül.

Az MVM Next 2023. május elsejétől e körbe tartozó partnereinek jelentősen olcsóbban biztosítja az áramot és a gázt. Az érintett ügyfeleknek nincs teendőjük, az alacsonyabb tarifákat az MVM Next egyoldalúan és automatikusan alkalmazza. A létrejött ellátási szerződések földgáz esetében 2023. október 1-ig, villamos energia esetében pedig 2023. december 31-ig szavatolják az ügyfelek biztonságos energiaellátását.

Megjelent a kormány két határozata is.

A kabinet elrendelte költségvetési törvény kiegészítését, a rezsivédelmi ellátási szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadásokra Varga Mihály pénzügyminiszternek azonnal százmilliárd forintot kell átcsoportosítania a lakossági rezsivédelem terhére. Lantos Csaba energiaügyi miniszternek kell gondoskodni az összeg kifizetéséről a hálózati engedélyeseknek, a következő ütemezés szerint:

a) 2023. április 20-ig 37 044 560 000 forint;

b) 2023. május 20-ig további 7 254 530 000 forint;

c) 2023. június 20-ig további 6 870 610 000 forint;

d) 2023. július 20-ig további 7 422 940 000 forint;

e) 2023. augusztus 20-ig további 6 422 940 000 forint;

f) 2023. szeptember 20-ig további 6 552 330 000 forint;

g) 2023. október 20-ig további 8 254 530 000 forint;

h) 2023. november 20-ig további 9 193 140 000 forint;

i) 2023. december 20-ig további 10 984 420 000 forint.

A másik határozat a készletezési szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges intézkedésekről szól. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség költségeinek ellentételezéséhez 31 milliárd forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el a Rezsivédelmi Alap terhére. Erről szintén azonnal kell gondoskodnia a pénzügyminiszternek, Varga Mihálynak jövőre erre a célra 6 milliárd forintot kell biztosítania, így a kormány összességében 37 milliárdos kötelezettségvállalást hagyott jóvá.

Címlapkép: Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Fotó:MTI/Veres Nándor