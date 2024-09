Tudtad, hogy léteznek már okos mosógépek is? (x)

Tetszenek az okosotthonok? Ha igen, akkor a Wi-fis mosógépeket imádni fogod!

Igen, jól olvastad fentebb: már léteznek olyan mosógépek, melyek Wi-fi-kapcsolattal rendelkeznek, és egy applikáción keresztül tudod ellenőrizni az állapotukat és elvégezni rajtuk bizonyos beállításokat.

Ezt az újítást jelenleg az AEG és az Electrolux bizonyos eszközeinél érheted el. Cikkünkben ezeket a gépeket járjuk majd körbe általánosságban, de ha ettől többre vágynál, akkor ezeket az okos készülékeket a Márkabolt.hu mosógépeinek kínálatában is megtalálod részletes, termékspecifikus leírásokkal.

Állítsd be a mosógépet a telefonodon!

A márkák saját applikációval rendelkeznek, de a fő funkciók megegyeznek: elérhetők a különféle mosási programok, melyeket ki tudunk választani és be tudunk állítani a telefonon keresztül.

Ezeken kívül értesítéseket kapunk a mosás állapotáról, a karbantartás esedékességéről, továbbá akár segítő javaslatokat is kaphatunk a tisztításhoz. Néhány készülék az is lehetővé teszi, hogy egy-egy programot személyre szabjunk: meg tudjuk változtatni a mosás időtartamát, hőfokát és egyéb paramétereit az applikáción keresztül.

Egyes mosógépek esetén az alkalmazáson keresztül elérhetőek speciális tisztítóprogramok is: ezek jellemzően sportruházat mosásához vagy kényes anyagok kezeléséhez készültek.

A beállítás rendkívül egyszerű

Ahhoz, hogy használhasd az adott mosógép okos funkcióit, csatlakoztatnod kell a Wi-fi hálózathoz, továbbá le kell töltened a megfelelő appot a telefonodra.

Ezt követően egy QR-kód segítségével tudod majd párosítani a készüléket az alkalmazáshoz.

Általában ezt követően egy szinkronizációs folyamatot kell végrehajtani, mely pár percet igénybe vehet mind a telefon, mind pedig a mosógép részéről. Ezt követően viszont már használhatod is az összes funkciót.

Ugye, hogy nem is bonyolult?

Mi értelme van az okos mosógépeknek?

Talán benned is felmerült, hogy nem túlzás-e már a mosógépeket is okosra tervezni? Természetesen lehetséges ilyen speciális funkciók nélkül is élni, de nem véletlen, hogy valakinek eszébe jutott a smart mosógép ötlete, ugyanis számos ponton könnyítheti meg az életed egy ilyen készülék.

Gondolj csak bele: jó érzés lenne, ha csak be kellene készíteni a ruhát a gépbe, majd a munkahelyedről elindíthatnád úgy, hogy pont akkor járjon le, amikor hazaérsz? Ez a megoldás sokkal pontosabb tervezést tesz lehetővé, mint a hagyományos késleltetett indítás.

Mindezeken felül nem kell agyalnod azon, hogy mikor mi baja lehet a gépnek, hiszen az appon keresztül már küldi is az értesítést, bármi probléma akad. Sőt, a karbantartást sem kell észben tartanod. Ebből kifolyólag elfelejteni sem fogod, mégis rendben tudhatod a mosógépet.

Lehet, hogy elsőre furcsa az okos mosógép ötlete, de hidd el, ha egyszer magad is kipróbálod, rá fogsz jönni, hogy mennyire izgalmas és hasznos újítás is ez, és hipp-hopp eljön majd az az idő is, amikor általános lesz ez a megoldás.