Úgynevezett nemzeti érték lett a lángos, a magyarok agyoninflált, „kedvenc strandkajája”

„Ezreshez közelít a balatoni lángos ára és a rossz hír az, hogy Budapesten ezt a határt egyes közkedvelt, és még csak nem is belvárosi helyeken már átlépték” – írja a Magyar Nemzet, amely cikkének mintegy értelmezési keretet adva azután úgy folytatta, hogy „kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánították a lángost, amit ma már nem csak a magyarok ismernek és szeretnek. A magyar értéktárba egyébként már 150 nemzeti érték tartozik.” Talán arra gondolhatott a lap, hogy így nyilván megéri a dupláját is.

A Római-parton négy helyen vették szemügyre a sütőket, a legdrágább üzletben a sima lángos 1200 forintba került. A legolcsóbb azon a helyen volt, ahol már ősidők óta be lehet szerezni „a magyar nemzeti értéket”, itt 980 forintba került, mert marketingszempontok alapján vitték az árat ezer forint alá. Ellátogattak a békásmegyeri piacra is, hogy ott is felmérjék a kínálatot, és nem hittek a szemüknek, ugyanis itt csak 550 forintba kerül az egykoron szegényebb turisták eledele – olvasható a cikkben, amelyben a lap mintha pillanatra megfeledkezett volna a magyar nemzeti érték eufemizmusáról, mert azt a következtetést vonta le, hogy egyre drágább a „magyarok kedvenc strandkajája” és teljesen biztos, hogy ennél olcsóbb nem lesz.

A g7 gazdasági hírportál pár hete ezekkel azonos adatokat gyűjtött össze a Balaton parti településeken, amelyben azt írta,

már van olyan hely, ahol feltéttel 2000 forintot is elkérnek egy lángosért.

A kormánysajtó akkor még vihogott ezen, úgy gúnyolódva, hogy „annyira drága, hogy devizahitelt kell felvennünk rá, hogy vehessünk egyet a Balatonnál”. A lángos magas áráról beszélni szerinte provokáció, mert nem az elszabadult inflációról van szó, hanem „a Balatongyűlölők szokásos hecckampánya zajlik” - fogalmazott, és „újra el lehet sütni, hogy milyen rosszul élünk, hiszen ezzel legalább lehet hergelni az olvasókat, és egy kicsit újra lehúzni a Balaton renoméját, mondván ne nyaralj itthon hülye magyar, mert tönkremész, hitelt kell felvenni a lángosra is.” Ami tehát egy négyfős család egyetlen étkezése esetében akár tetemes kiadást jelenthet, a kormánysajtó úgy kommentálta, hogy „a nyár még el sem kezdődött, de azért készüljünk fel rá, hogy a következő pár hónapban megtudhatjuk, hogy el kell adnunk a fél vesénket két gombóc fagyiért”, majd azzal söpörte le az egészet az asztalról, hogy „éljen soká a baloldali igazmondás!”.

Eközben a GKI szerint valószínűtlen, hogy egy számjegyűre csökkenjen az infláció. Már 19 százalékos pénzromlással számolnak éves átlagban, 1 százalékponttal magasabbal, mint negyedévvel ezelőtt. Karsai Gábor, a gazdasági kutatóintézet vezérigazgató-helyettes azt mondta, inkább most váltson eurót, aki külföldre készül nyaralni, mert az év további részében forintgyengülés várható. Úgy számolnak, még várhatóan 25 ezer ember veszítheti el a munkáját a gazdaság visszaesése miatt.

Az euró 400 forintig történő visszagyengülésének okáról azt mondta, hogy amikor a Magyar Nemzeti Bank – remélhetőleg nagyon óvatosan és nem elkapkodva – elkezdi az irányadó kamatot csökkenteni, akkor annak biztos lesz hatása az árfolyamra. Emellett eléggé pesszimisták lehetünk az Európai Unióval való megegyezés ügyében is. A magyar kormányon nem látszik a hajlandóság, hogy igazi engedményeket tegyen, illetve betartsa korábbi ígéreteit, ez pedig előbb-utóbb ugyancsak ki fog hatni az árfolyamra.

Szóba került a magas infláció egy az Apple TV+ csatornán indult, új műsorban, amelyet egy ismert humorista, Jon Stewart vezet. A Momentum EP- képviselője, Cseh Katalin a média helyzetével és például azzal szembesítette a műsorvezetőt, hogy az élelmiszer-infláció elérte a 40 százalékot. A párbeszéd így zajlott:

Jon Stewart: Az infláció egyes termékeknél 40 százalékos?

Cseh Katalin: Az élelmiszerek esetén.

J.S.: És Orbán még mindig hatalmon van?

Cs. K.: Hatalmon van.

J.S.: És az emberek nem mérgesek rá a magas infláció miatt?

Cseh ezt a médiagépezettel indokolta, majd azt fejtegette, hogy Orbán Viktor az Egyesült Államokat, az orosz-ukrán háborút és a szankciókat okolja. Ennél a pontnál Jon Stewart teljesen kiakadt, mert nem akarta elhinni, hogy Orbán az Egyesült Államokat is okolja, nem pedig Putyint. „Tehát azt mondja, van egy médiagépezet, amely szándékosan hazudik az embereknek, hogy fenntartsa a politikai fikciót és megszerezze a hatalmat, és ez egy tekintélyelvű rendszer ismertetőjele, nem pedig egy demokratikus rendszeré” – összegezte Jon Stewart a Cseh Katalintól kapott információkat, majd hozzátette: „ha valaha is ilyesmi történne az Egyesült Államokban, elborzadnánk és dühösek lennénk, tudván, hogy egy teljes média arra lett kialakítva, hogy elferdítse a valóságot és manipulálja a tényeket, azért, hogy hatalmon maradjon”.

Címlapkép: Lángosok a Csárdafesztiválon a Szent István-napi programsorozaton a fővárosi Vörösmarty téren 2022. augusztus 19-én. (MTI/Kovács Anikó)