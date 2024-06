Választások: több mint 28 ezren lesznek a szavazatszámláló bizottságokban országszerte

28 ezernél is több delegáltat jelentettek be a jelöltek és a jelölőszervezetek a most vasárnapi választások szavazatszámláló bizottságaiba a Nemzeti Választási Iroda (NVI) pénteki adatai szerint.

Mint az MTI felidézte, a választási bizottságok megbízott tagjait és a nemzetiségek megfigyelőit múlt héten pénteken 16 óráig lehetett bejelenteni az illetékes választási irodáknál.

Az NVI pénteki adatai szerint a jelöltek és a jelölőszervezetek 28 842 megbízottat jelentettek be a szavazatszámláló bizottságokba, ebből az EP-választáson induló pártok 23 238-at.

A legtöbb delegáltat (12 918) a Fidesz és a KDNP jelentette be, őket a Tisztelet és Szabadság Párt, avagy a Tisza Párt (2830), a DK-MSZP-Párbeszéd (2187), a Momentum Mozgalom (1740) és a Jobbik-Konzervatívok (1097) követi. Az LMP 1034, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 764, a Mi Hazánk Mozgalom 482, a Mindenki Magyarországa Néppárt 154, a Megoldás Mozgalom 32 szavazatszámláló bizottsági delegáltat jelentett be, a Második Reformkor Párt egyet sem.

A június 9-ei választáson a több szavazókörös településeken minden szavazókörben működik szavazatszámláló bizottság (szszb), minden településen helyi választási bizottság (hvb) - amelyek közül az egy szavazókörös településen működők az szszb feladatait is ellátják -, a vármegyékben területi választási bizottság, illetve Budapesten a Fővárosi Választási Bizottság (ezeket együtt tvb-knek nevezik), továbbá országos hatáskörrel és illetékességgel a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) - emlékeztettek.

Ismertették, a választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a 2022-es országgyűlési választás előtt választották a képviselő-testületek, míg a hvb-k és tvb-k választott tagjairól 2023 őszén a képviselő-testületek, illetve a vármegyei közgyűlések döntöttek. A továbbiakat a június 9-ei választáson induló, jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek és jelölőszervezetek bízhatják meg.

A jelölőszervezeteknek, független jelölteknek alapvető érdekük, hogy valamennyi választási bizottságba delegáljanak tagot, mivel így saját megbízottjaikon keresztül győződhetnek meg a választás tisztaságáról, azt ellenőrizhetik, és részt vehetnek a jogviták eldöntésében

- írták, majd arra is kitértek: öt évvel ezelőtt az (akkor még októberben tartott - a szerk.) önkormányzati választáson 29 979, míg az EP-választáson 27 248 delegált vett részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában.

(Címlapkép: A szavazatszámláló bizottság tagjai megkezdik a szavazatok számlálását a budapesti Szent István Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában kialakított szavazókörben az országgyűlési választáson, 2022. április 3-án. MTI/Szigetváry Zsolt)