Vétó: Szijjártó Péter megtorpedózta az ukrán béketervet

A magát rendre hamiskásan és hiteltelenül, de mégiscsak rettenthetetlenül békepártinak nevező Orbán-kormány megtorpedózta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök béketervét az Európa Tanács ülésén:

Szijjártó Péter fideszes külügyminiszter ugyanis megvétózta, hogy erről tanácsi határozat születhessen.

"Most 75 éves az Európa Tanács, ez remek platform lehetett volna a béketeremtésre, de az oroszok kizárása után ez a lehetőség itt elveszett. Fegyverszállítások és nukleáris háborúról való fantáziálás helyett végre igazi béketárgyalásra van szükség. Az igazi béketárgyalás pedig csak akkor jöhet létre, ha minden háborúzó fél ott ül az asztal körül. A Tanács ma is el akart fogadni egy határozatot, melyben csak és kizárólag Zelenszkij elnök béketervét akarta elismerni megfontolandó és támogatandó békeformulaként. Ez számunkra elfogadhatatlan. Mások is készítettek béketerveket, melyek semmivel sem rosszabbak, mint az ukrán elnöké" – magyarázta a bizonyítványt a külügyér a Facebookon.

Kértem, írjuk bele a többi béketervet is az Európa Tanács határozatába. Ezt a többség elutasította. Ezért azt én megvétóztam, így nem lett tanácsi határozat

– írta az orosz Druzsba-díjjal is kitüntetett Szijjártó a vétóval megkínált ülésről.

Ahogyan arra a 24.hu emlékeztet, Zelenszkij béketerve az orosz csapatok kivonását, az 1991-es határok visszaállítását és Oroszország által elkövetett jogsértések elszámoltatását tartalmazza, mindez azonban nem találkozik az orosz vezetés elképzeléseivel.

Orbán Viktor ma a Kossuth rádióban szintén arról vizionálgatott, hogy milyen jó lenne a béke, és ezt a propaganda valamennyi árnyalatában túlragozta, ám bármiféle konkrét, építő javaslat megosztása nélkül.

(Címlapkép: Szijjártó Péter - Facebook)