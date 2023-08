Lukács László: Világossá vált, hogy van az a pénz, amiért Orbán migránsországot csinálna a hazánkból

Szőrén szálán eltűntek Orbán Viktor 2017-es, mai füllel kínos rádiós kijelentései a Médiaklikk felületéről, a kapcsolódó hangfelvétel sehol máshol sem hallgatható meg. Csupán a miniszterelnök hivatalos honlapján elérhető még a kérdéses interjú szöveges leirata – számolt be az Alfahír.

A kormányfő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában adott hangot azon, hat évvel ezelőtti meggyőződésének, hogy nem kér a vendégmunkás-importból: „Mi nem hívtunk ide soha senkit se vendégmunkásnak, se semmilyen más okból, hogy itt éljenek velünk. Tehát mi nem bevándorlóország vagyunk, és Magyarország nem akar bevándorlóországgá válni.”

Ezzel kapcsolatban Lukács László György, a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője lapunknak kijelentette:

Hiába próbálja kétségbeesetten eltakarítani a kormányzati propaganda Orbán Viktor után a kínos mondatokat, azokra mindenki emlékszik, a lebukás pedig így még kínosabb. Orbán korábbi mondataival átverte a magyar embereket, és hazudott nekik.

Reagálásában az ellenzéki politikus elmondta:

Világos, hogy most már van az a pénz, amiért Orbán Viktor idegen, főként ázsiai migránsmunkásokat telepítene hazánkba.

Lukács László György rámutatott: azt eddig is tudtuk, hogy pénzért mindenre és az ellenkezőjére is képes a miniszterelnök, de most már látszik, a hozzá közelálló gazdasági szereplők és a kínai akkugyárak érdekében saját korábbi álláspontját is megváltoztatja, és az országra káros migrációt és betelepítéseket támogatja.

A kormány azzal, hogy félmillió migrásmunkást hoz be hazánkba, migrációt támogató szervezetté lépett elő és hitelteleníti saját korábbi politikáját.

– szögezte le a jobbikos politikus.

Egyébként Orbán korábbi kijelentései különösen annak tükrében érdekesek, hogy a Fidesz és az Orbán-kormány manapság igyekszik ahhoz a gondolathoz szoktatni a magyar társadalmat, hogy Magyarországnak szükség volna harmadik országból érkező munkaerőre, méghozzá tömegével. Ez a mostani kormányzati politikai irány nyilvánvalóan szöges ellentétben áll a kormányfő egykor hangoztatott álláspontjával.

A Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője ezzel szemben pártja nevében azt is hangsúlyozta:

Szerintünk sem kvótás migránsra, sem migránsmunkásra nincs szükség hazánkban, és nem is fogjuk engedni, hogy ezerszámra települjenek le idegen emberek, elvéve a magyarok munkáját és veszélyeztetve kultúránkat!

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)