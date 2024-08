Vitézy alaposan kiosztotta Lázárt a kis híján tragédiába fulladó vonatbaleset miatt

Ahogy arról mi is hírt adtunk, a Keleti pályaudvarnál kisiklott egy InterCity, amely Kolozsvárról indult. Nem sérült meg senki, de a balesetező vonat mögött egy másik is jött, ami miatt a helyzet könnyen lehetett volna sokkal súlyosabb is.

Nos, vajon a fejes saláta szavatossága tart-e tovább?

– jegyezte meg gúnyosan a vasárnap esti vonatbalesetről Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

„Sokkal nagyobb baj is lehetett volna ebből, ha a két vonat össze is ütközik a kisiklás következtében – ez nem perceken, hanem csak másodperceken múlt. Az biztos, hogy itt most a cinikusan vigyorogva másokra mutogatás, beszólogatás és a klímaváltozásra hivatkozás kevés lesz” – írta a volt főpolgármester-jelölt, aki szerint a baleset rávilágít arra, hogy a budapesti fejpályaudvarok és az ezek felé vezető infrastruktúra „rémes állapotban van”:

„Ezért is született két éve a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia és abból számos beruházás terve. A Keletiben számos váltón már csak 20 km/h a megengedett sebesség az állapotromlás miatt, a Nyugati biztosítóberendezéséről jobb, ha nem is beszélünk” – tette hozzá Vitézy, úgy folytatva:

„Lázár János ennek ellenére a rengeteg már elvégzett munka ellenére az összes előkészítés alatt álló budapesti vasúti beruházást leállította, a Keleti pályaudvarra vezető szakaszok felújításának tervezését pedig a már megszerzett uniós pénzek ellenére visszamondta.”

A politikus emlékeztetett, az Orbán-kormány egy teljesen új InterCity-flotta beszerzéséről döntött 2022-ben, „aztán jött Lázár János, és egyik első miniszteri lépésével visszavonta ezt is, az új mozdonyok beszerzésével együtt”.

Akár a pálya, akár a jármű meghibásodása okozta a kisiklást, bőven van nem csak elvont politikai, de közvetlen döntéshozói felelőssége is a közlekedési miniszternek – hiszen nem enyhítette, hanem minden lépésével csak mélyítette a magyar vasút egyre súlyosabb válságát

- zárta bejegyzését Vitézy Dávid.

Lázár János nagy csinnadrattával nemrég bejelentette, közlekedési akciótervet indított a kormány, így szeptembertől várható változtatásokat ígért a vasúti közlekedésben is. A tárcavezető akkor azt is elismerte, a 6500 kilométer vasúti pályának 50 százalékán a vonatok sebességkorlátozással közlekednek, s egyúttal kiderült, hogy a MÁV vezérigazgatóját is lecserélték, aki szerint „a pohár félig tele van”.

(Címlapkép: Vitézy Dávid - Facebook)