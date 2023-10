Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága: órákon belül elfogy az üzemanyag a Gázai övezetben

Az izraeli kormány a Gázai övezettel szomszédos izraeli települések elleni szombati brutális terrortámadás után jelentette be, hogy tovább szigorítja az övezet blokádját, és sem villanyáramot, sem élelmiszert, sem üzemanyagot nem enged be az övezetbe, és a vízellátást is leállítják.