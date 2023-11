Zenés könyvbemutató volt az esténként zűrös New Yorkban Orbán Viktorról, Mága Zoltán hegedült

Mága Zoltán hegedült egy Orbán Viktorról szóló könyv bemutatóján New Yorkban – írta meg a Magyar Nemzet. A „világhírű művész” pár hete Washingtonban is hegedült, akkor a magyar nagykövetség által rendezett 1956-os megemlékezésen, de közben haza kellett repülnie. A lap szerint itthon is várták a rajongók, bár a művész hivatalos oldalán sem októberi vagy sem novemberi nyilvános koncertjéről nem lelhető fel adat.

Néhány hét elteltével, november 15-én mindenesetre Mága újra New Yorkban találta magát, mert a fideszes Polgári Magyarországért Alapítvány, a Liszt Intézet és a Young Republican Club of New York által szervezett, exkluzív könyvbemutatóval egybekötött magyar esten kellett muzsikálnia, ahol bemutatták Hidvégi Áron Arnold Orbán Viktor miniszterelnökről szóló kötetét: Orbán Is Winning... – Not Just Every Four Years, But Every Day (Orbán győz…- nemcsak négyévente, hanem minden nap).

Akinek ismeretlen a könyv szerzője, rákereshet a neten, saját oldala van. Hidvégi Áron Arnold magát úgy mutatja be, hogy 1981-ben született Pesterzsébeten. „Gyerekként legózni szerettem és IKEA bútorokat összecsavarozni. Jogász-közgazdász lettem, vállalkozó is, személyi edző, és könyveket írok. Napi két órát edzek, magam nyírom a hajam (funkció), és gyerekkorom óta követem a közéletet (szeretek másokkal vitatkozni). Az edzés iránti rajongásom igyekszem átadni másoknak.”

A Libri könyvlistáján föllelhető kötetei a rák betegségről, a gyúrásról és Orbán Viktorról szólnak, utóbbiról több is. A kormányfőről angolul és magyarul is szólnak könyvei, hogy pontosan miről is szólnak, arról homályosan fogalmaz Hidvégi: „A politika és az edzés kapcsolatáról szól a Viktor Orbán — a »vagy-vagy« kuruc-labanc attitűdje helyett az »és-és« amerikai nézőpontjából (OMG!). Hogyan válik a hátrányod erőforrássá, és miért rendszer a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Sokan olvasták, bár nem mindenkinek okoztam vele örömet.” 2023-ban mindenesetre már fölfigyelt rá a Fidesz, mert megjelent a második kiadás — Az orbáni észjárás címmel — a Polgári Magyarországért Alapítvány gondozásában, és most, a legújabb, az Orbán is winning… című, amelynek New Yorki bemutatóján tehát Mága Zoltán is hegedült.

A Magyar Nemzet cikk azzal folytatódik, hogy Amerika Mágának egyáltalán nem szokatlan terep. „A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész folyamatosan kapja a tengerentúli felkéréseket. A világ legrangosabb koncerttermeiben lépett már színpadra, mint például a New York-i Carnegie Hall, a Lincoln Center, a Los Angeles-i Walt Disney Concert Hall, az Oscar-díj átadásoknak is otthont adó hollywoodi Dolby Theatre vagy Washingtonban a Strathmore Music Center.” – írja a kormánylap, amelyben nyilván akkor sem érdemes kételkedni, ha az említett koncertekről és helyszínekről nem lelhetők fel részletek a zenész oldalán.

Az is kiderül a cikkből, hogy Mága „nem csak saját koncertjei miatt jár gyakran az Amerikai Egyesült Államokba, hanem azért is, hogy támogatást nyújthasson fiának, aki a világ egyik legrangosabb művészeti intézményében, a Juillard Schoolban tanul”. Ifj. Mága Zoltán, aki ugyancsak „számos nemzetközi hegedűverseny győztese, díjazottja, már a harmadik szemeszterét kezdte meg a New York-i The Juilliard School Rendkívüli Tehetségek Képzőjében”.

Érthető, nyilván nem érdemes Bartók és Kodály országában szenvedni, hiszen az oktatás akadozhat, ha a Magyar Zeneakadémia évek óta tele van balhékkal, a Mathias Corvinus Collegiumban tehetségképzőjében pedig egyelőre nincs művészeti képzés.

A Julliard School New Yorkban tényleg a legjobb választás a zenetanulásra, még akkor is, ha nem túlságosan olcsó. „Ebbe a zenészképzőbe minden évben hatalmas a túljelentkezés, ahová a világ minden országából próbálnak bejutni a tehetséges művésznövendékek. Éppen ezért óriási megtiszteltetés és lehetőség, hogy ebben az iskolában tanulhat ifjabb Mága Zoltán. A világhírű oktatóknak köszönhetően a legmagasabb szintű tudást elsajátítva készülhet fel a művészi pályára.” – magyarázza el a Magyar Nemzet, hogyan mérlegelhette a döntést a Mága család.

És persze ha New Yorkról van szó, akkor aggodalomra is van ok. Mága úgy látja, hogy „bár nappal nagyon szépek New York felhőkarcolói, továbbá nagyon kedvesek és segítőkészek az amerikai emberek is, este mégsem szívesen javasolná fiának, hogy egyedül vágjon neki az éjszakai utcáknak.” Nem úgy idehaza, ahol Orbán Viktor az úr: „minél több helyen járok a világban, annál inkább úgy érzem, hogy hálás lehetek azért, hogy Magyarországon élek, mert hazatérve mindig megállapítom, hogy az egyik legszebb, legbiztonságosabb, legélhetőbb ország a miénk”.

