Szinte mindent megtudhatunk Trumpról egy hamarosan megjelenő botránykönyvből

Michael Wolff, a 64 éves újságíró Fire and Fury: Inside the Trump White House (Tűz és harag: Trump Fehér Házának belsejében) címmel írt könyvet. Wolff nem egy kispályás konteóhívő, hanem díjnyertes szerző, aki korábban például Rupert Murdoch médiamágnásról írt leleplező könyvet.

A New York Magazine több részletet is közölt a január 9-ére várható kiadás előtt. A Fehér Ház már most háborog, gyakorlatilag mindent cáfolnak, ami kínos.

Oroszok és zavarodottság

Steve Bannon, Trump korábbi tanácsadója azt állította, hogy az elnök fia, Trump Jr. hazaárulást követett el, amikor 2016 nyarán oroszokkal találkozott a Trump Towerben. Az oroszok előtte terhelő információkat kínáltak Hillary Clintonra nézve. Donald Trump már reagált is: Bannon nem csak az állását, hanem az eszét is elveszítette, amikor kirúgták a Fehér Házból. Szintén ehhez a szálhoz kapcsolódik, hogy Michael Flynnt, volt nemzetbiztonsági főtanácsadót már korábban figyelmeztették, hogy problémás lehet az oroszokkal való találkozója, de Flynn erre azt válaszolta, hogy csak akkor lehet gond belőle, ha nyernek. Végül győztek, lett is baj.

Apropó, választási győzelem: Trump állítólag teljesen megzavarodott, amikor kiderült, hogy tényleg megelőzi Clintont. A könyv szerint olyan volt, mint aki szellemet látott, miközben felesége, Melania Trump sírni kezdett. Később aztán elég hamar felhúzta magát, nem tetszett neki, hogy a legnagyobb sztárok nem vállalták a fellépést a beiktatási ceremónián.

Trump nem kedveli túlságosan a Fehér Házat, sőt, inkább félelmetesnek tartja. A hálószobájában egy televízió várta, de hozatott még kettőt, plusz egy zárat az ajtóra, ezen össze is balhézott a titkosszolgálattal, ők nem támogatták a zár felszerelését.

Trump lánya, Ivanka is elnök szeretne lenni. Férje, Jared Kushner az egyik legfontosabb tanácsadó, főleg közel-keleti ügyekkel foglalkozik, állítólag megbeszélték, hogy, ha később lehetőség adódik rá, Ivanka indul az elnökválasztáson.

Az elnök és csapata hat héttel a beiktatás után még nem tudta, hogy mit akarnak csinálni. A könyv szerint a Fehér Ház személyzetének egyik vezetője megkérdezte Kushnert, hogy mi az a három fő dolog, amire koncentrálni fognak, de a tanácsadó annyit mondott rá, hogy igen, erről beszélni kellene.

A legjobb részek

Kiderült, hogy minek köszönhető Trump jellegzetes hajszíne. Ivanka többször is gúnyolódott apja haján, és azt is elárulta, mi okozta az alapproblémát: a türelmetlen milliárdos nem hagyta, hogy elég ideig rajta legyen a hajfesték, ebből született meg a narancssárga árnyalat.

Trump még elnökjelöltként mondta Rupert Murdoch médiamágnásról, hogy ő az egyike az utolsó nagy embereknek. Ez a nagy ember azonban nem viszonozza a tiszteletet, egyszer kiosztotta az elnököt, hogy a Szilícium-völgyben nincs szükség a segítségére, majd később Trump bevándorlással kapcsolatos nézeteit ezzel nyugtázta:

„milyen kibaszott idióta!”

Ha esetleg nem tudták volna, Trump legtöbbször a McDonald’sból étkezik, most már azt is tudhatjuk, hogy miért. Annyira fél a mérgezéstől, hogy inkább ezt a lehetőséget választja, mert a gyorsétteremben nem tudják, hogy neki készül a burger hasábbal. Sőt! A hírek szerint annyira paranoiás, hogy a személyzetnek nem engedi, hogy hozzáérjenek a dolgaihoz, különös tekintettel a fogkeféjére és a ruháira.