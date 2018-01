Állami pénzen híznak Kósa mama disznói - Százmilliós támogatást kapott a miniszter-anyuka cége

A Kósa Lajos tárca nélküli miniszter 82 éves édesanyjának érdekeltségébe tartozó cég remek érzékkel vette át a korábban szintén a politikus rokonaihoz tartozó sertéstelepet:

így ugyanis még pont el tudott indulni egy állami pályázaton, amin 123 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a létesítmény fejlesztésére.

A nyugdíj előtt védőnőként, majd bölcsődei vezetőként dolgozó Kósa Lajosné Bacskó Katalin még 2015 nyarán vásárolta be magát a sertéstenyésztéssel foglalkozó Méker Kft.-be. Ennek elődje a Kósáékkal rokoni kapcsolatban lévő Szilágyi család által üzemeltetett Szalka-Pig Kft. akkoriban épp felszámolás alatt állt, ám Kósa mama megjelenésével hirtelen pénz állt a házhoz, amiből ki tudták fizetni a hitelezőket, a több százmilliós értékű mátészalkai disznótelep pedig a Mékeré lett.

A Kósa Lajos édesanyja, illetve Szilágyi Gábor és Szilágyi Balázs tulajdonában lévő cég azóta megtáltosodott:

2016-ban már 30 millió forint tiszta profitot termelt.

A kiváló időzítés

Az üzletet a pályázat szempontjából különösen jó időben ütötték nyélbe: a sertéstelephez tartozó egyik ingatlan tulajdoni lapjának tanúsága szerint a Méker tulajdonszerzését csak 2016 februárjában sikerült átvezetni, a pályázatot pedig alig pár hónapon belül már fel is függesztették a túl sok jelentkező miatt.

Ha a fejlesztéssel a telep befogadóképességét is növelik, azzal duplán jól járhat a vállalkozás, mivel a disznók után is kaphatnak állami pénzt, ugyanis az anyakocákat kellemes környezetben tartó vállalkozások által pályázható sertésjóléti támogatásból már eddig is jutott nekik:

tavaly 10,2 millió, tavalyelőtt 12,3 millió forint ütötte a markukat.

A sertéstartó telepek korszerűsítését támogató, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (tudjuk, a gonosz, megállításra szoruló Brüsszel - a szerk.) és a magyar állam által finanszírozott pályázaton 141 nyertest hirdettek, és a Kósáéknak juttatott pénz volt az ötvenedik legnagyobb kifizetett összeg.

Ráadásul 2017 márciusában a Méker egy másik pályázaton hárommilliós összeget is nyert védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának megőrzésére.

Furcsaságok a helyszínen

A Népszava beszámolója szerint a Mátészalka és Nyírmeggyes között félúton elhelyezkedő telep 8-10 épület található, melyek egy része romos állapotban van, és láthatóan semmiféle munka nem folyik bennük.

A lapnak nyilatkozó egyik munkás szerint a telep szomszédságában egy takarmányfeldolgozónak semmi köze sincs a sertésfeldolgozóhoz.

A férfi nem tudta megmondani, ki lehet a cég valódi tulajdonosa, de a körülötte dagadó botrányokról már hallott.