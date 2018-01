Új stúdióalbum és Arénás nagykoncert a tripla jubileum jegyében – Fókuszunkban a Mobilmánia

„Szeretnék annyi mindent adni még, segíts, hogy úgy legyen, adj még esélyt”

Néhány mondatban elevenítsük fel a tagságot érintő változásokat. 2016 őszén kurtán-furcsán távozott Molnár Péter ’Stula’, a csapat énekese, akinek pótlására először egy országos castingot hirdetett meg a zenekart vezető Zeffer András billentyűs/énekes, de végül nem került sor a nyilvános meghallgatásokra, mert időközben megtalálták az utódot az akkor még Angliában élő, ott építészmérnökként dolgozó, de egy zenekarban is tevékenykedő Gamsz Árpád énekes/gitáros személyében. Árpi a YouTube csatornájára kitett videóival, valamint az itthoni Black Box élén nyújtott teljesítményével levette a lábáról a döntéshozó(ka)t, ezáltal nyerte el a Mobilmánia frontembere posztot 2017 elején.

Visszatért Donászy Tibor dobos is, aminek eredményeképpen távozott az éppen az ő kiválása miatt anno gyorsan csatasorba állított Csintalan György, de testvére iránti szolidaritásból Csintalan Márk gitáros is vette a kalapját. Utóbbi helyére – Kispál Balázs mellé – Nusser Ernő érkezett az Időgépből, akit a ’Mániás-közönség már láthatott, hallhatott néhány Tunyogi Rock Band bulin, valamint a Kékesi László basszusgitáros nevével fémjelzett Bajnok Rock Team-ben is játszott, úgyhogy olyan nagyon nem is kellett keresgélni, szó szerint „kéznél” volt. És persze örömmel csatlakozott.

Ezzel a felállással készült el a tavaly október közepén megjelent Vándorvér című új album. A bő 50 perces anyag 14 számot tartalmaz, amelyeknek szövegeit – egy Vikidál szerzeményt kivéve – ismét a zenekar szinte hetedik tagja, Horváth Attila írta.

Az új dalokat hallva egyértelműen kijelenthető, hogy a sokadik vérfrissítés sem küldte padlóra a bandát, sőt, úgy tűnik, még egy apró térdrogyasztás sem történhetett a Mobilmániánál. Hiszen a szolnoki Denevér Stúdióban rögzített friss dalcsokor egy bombaformában lévő, valamint kreativitással is alaposan megáldott társaságot mutat. A feltüntetett szerzőnévsort böngészgetve az jön le, hogy a dalszerzés igazi csapatmunka volt, hiszen Kispál Balázst és Donászy Tibort kivéve mindenki kivette a részét az alkotásból. Sőt, Árpi négy önálló dallal jelentkezett, valamint ötnek társzerzője is, de a lemez hangszerelési munkáiból, a zenei rendezésből is kivette részét, továbbá ő volt a felvételvezető is.

A korongra került nóták nagy többsége a hetvenes években gyökerező, de egészen a nyolcvanas évtized közepéig virágkorát élő – masszív Hammond aláfestést kapott, és rövid, de ízléses gitárszólókkal meg-megszínezett – melodikus hard rock slágereket idézi, a maradék pedig bátor kikacsintás a sokak által kőbe vésettnek hitt (zenei) keretek közül.

Újabb kitűnő kiadvánnyal bővült az MM diszkográfiája. Néhány vélemény szerint a legerősebbel.

A zenekar január 6-án, Vízkereszt napján jubileumi nagykoncertet ad a Papp László Sportarénában, ahol színház, musical és rock két felvonásban lesz a program. A Vikidál 70 / Zeffer 60 / Mobilmánia 10 nevű rendezvény egy tripla jubileum megünneplése, a reklámszlogent idézve, egy életműkoncert kavalkád.

A műsor első részében a Liszt Ferenc-díjas Vikidál Gyula színművész-énekes és vendégei előadásában hallható válogatás a művész több mint 50 éves pályafutása alatt született rockoperák, musicalek előadásaiból és a nevéhez kötődő, maradandót alkotó, országosan ismert zenekarok (P.Mobil, P.Box, Dinamit, MHV) repertoárjából. Ebben a blokkban vendégek: Nagy Anikó Jászai Mari díjas színművésznő, és Zöld Csaba színművész, hogy a színpadi szerepeinek interpretálásában segítsék, valamint Szabó László ’Morci’, az egykori Gemler együttes gitárosa, Homonyik Sándor énekes, akivel az MHV-s időket idézik majd fel, és Jankai Béla billentyűs.

A szünet után Zeffer András Magyar érdemrend arany fokozatával kitüntetett billentyűs-énekes-zeneszerző nevéhez kötődő együttesek (P.Mobil, TRB, Rock Band, Mobilmánia) dalai alkotják a repertoárt. Zefi 40 éves munkásságának legfontosabb zenekarait idézik a vele fellépők is. A TRB rész Tunyó hangjával, és Závodi Janó, Donászy Tibor, és Kékesi Bajnok László közreműködésével szólal meg, a Rock Band számokban Lukács Peta és Nusser Ernő gitározik. Majd a 10 éves, ünnepi műsorral készülő – Fonogram-díjas – Mobilmánia következik, azaz Gamsz Árpád, Kispál Balázs, és Vikidál Gyula is csatlakozik a színpadon állókhoz.

A koncerten megszólaló dalok még szebb hangzását egy gyerekkórus, és egy kiváló nagyzenekar, az Art Anzix Orchestra segíti tökéletessé tenni.

A több mint három órásra tervezett rendezvényről hang- és képfelvétel is készül!