2018. 01. 08. 21:58

"Á, azt úgysem merik megtenni" - hetven éve is tévedés is volt, ma is az

Tildy Zoltán református lelkész, Magyarország egykori miniszterelnöke és köztársasági elnöke állt az ablaknál, és figyelte, ahogyan a háza előtt posztoló ávósok őrséget váltanak. Minden nap, minden éjjel itt állt a fekete autó a kapu előtt, amelyen ő már esztendők óta nem léphetett ki. Hogy juthattam idáig? Hogy juthatott idáig ez az ország? Hol rontottuk el? - tűnődött félhangosan.