Orbán levele kiverte a biztosítékot a devizásoknál

Azt már korábban fejtegettük, hogy Orbán Viktornak és pártjának miért lehet szüksége adományokra, mikor annyit költöttek és költenek most is adófizetői forintokból a Fidesz reklámozására kormányzati kommunikációnak álcázva azt, amennyit nem szégyellnek. Továbbá írtunk arról is, hogy a Kubatov-lista nem frissülhetett már évek óta. Legalábbis a G-nap óta biztosan nem. Ugyanis Simicska Lajos postaládájába is bedobták a csekket, hogy utaljon már a Fidesznek egy kis pénzt, de még olyanoktól is várják a kormánypártok a segítségét, akik évekkel ezelőtt távoztak az élők sorából.

Orbán levele és ami mögötte van Január másodikán kapták meg sokan azt a csekkel kiegészített levelet, amit Orbán Viktor a Fidesz nevében küldött támogatóinak, hogy azok pénzzel is járuljanak hozzá a Soros-terv elleni küzdelemhez. Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója az alábbi közleményt juttatta el portálunkhoz: "Orbán Viktor miniszterelnök a napokban levélben keresi meg azokat a Fidesz támogatókat, akik erre korábban felhatalmazást adtak.

Akik talán leginkább felháborodtak az adománykérő levélen, azok, akik életének nyomorba döntését a Fidesz támogatta azáltal, hogy a bankszövetség mellé állt, amikor az elszabadult devizahitelek elszámolásáról tárgyaltak.

A kabinet a devizakárosultak számára meddő intézkedések sorát vezette be, majd egy aktuális napi árfolyamon történő forintosítással, sikeresnek titulálva az ügyben tett "erőfeszítéseiket" lezárta a kérdést. A kormány szemében azóta nincs devizás probléma, a parlamentben heti rendszerességgel mondják el a jobbikos Z. Kárpát Dánielnek, hogy nem értik miről beszél, mivel a kormány megmentette az adósokat.

Akiknek nagy többsége éppen kilakoltatásra várva, vagy élete végéig hitelcsapdában ragadva nem érzi, hogy a kormány megmentette volna őket, és állandó tüntetéseket szerveznek mind balos vezetők, mind bankigazgatók, mind az Országház elé - írja a Magyar Nemzet.

A lap úgy tudja, hogy a kormány ígéretet tett arra, hogy leül a devizahiteles érdekvédelmi szervezetekkel tárgyalni, de az időpontot már többször elhalasztották. Sokan úgy vélik, azért halogatják a találkozót, hogy a választásokig ne kelljen semmit tenniük, de az ígéretekkel valamelyest lenyugtassák a károsultakat.

A bajban levőknek az utolsó csepp a pohárban Orbán Viktor adománykérő levele volt, erre válaszul ők is megfogalmaztak egy levelet, amelyben a devizahitelek 2001. évi engedélyezését követően hatalmon lévő kormányok, illetve egyéb állami szervezetek felelősségét feszegetik - áll a lapban.

A miniszterelnök, az exminiszterelnök, több fideszes politikus és bankvezérek számára postázott levélben a "hajléktalanná válás előtt álló devizahiteles áldozatok" a Kúria, a magyar állam, a Magyar Nemzeti Bank, a bíróságok, valamint az igazságszolgáltatás összefonódásában látják a devizahitelesek megmentésének legnagyobb akadályát.

"Mi nem adományt kérünk, hanem követelünk! Igazságtételt követelünk!”

- írják és elképesztő arcátlanságnak vélik a megtévesztésre alapuló kampánytámogatásra való felhívást a kormány részéről.