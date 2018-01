Orbán levele és ami mögötte van

Január másodikán kapták meg sokan azt a csekkel kiegészített levelet, amit Orbán Viktor a Fidesz nevében küldött támogatóinak, hogy azok pénzzel is járuljanak hozzá a Soros-terv elleni küzdelemhez.

Nem vicc: Orbán Viktor csekket küld - kéri az emberek anyagi támogatását Soros Györggyel szemben Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója az alábbi közleményt juttatta el portálunkhoz: "Orbán Viktor miniszterelnök a napokban levélben keresi meg azokat a Fidesz támogatókat, akik erre korábban felhatalmazást adtak. A levélben szót ejt az előttünk álló időszak kihívásairól, arról, hogy Soros György tevékenységével szemben most mindennél fontosabb megvédeni Magyarországot, azért, hogy valóban magyar ország maradjon.

Elsőre kampányfogásnak és pénzmosásnak tűnt a dolog. Hiszen mint ismeretes, a Jobbik, a rá kiszabott ÁSZ büntetés miatt a támogatóihoz fordult, hogy közösen gyűjtsék össze az összeget, amivel a párt hatékonyan kampányolhat a tavaszi választások előtt, máskülönben olyan ellenszélben kell helytállnia, ahol az elindulás is kétségessé válik. A Fidesz - gondolták sokan - ezt próbálja meglovagolni a Soros-terv elleni adománygyűjtéssel, hiszen

strómanjai által adott felajánlásokból bőven meghaladhatják a Jobbik által gyűjtött összeget.

Elég, ha csak Mészáros Lőrinc bedobja a kalapba egy heti fizetését és a Fidesz az összes iskolást felfegyverezheti a Soros által küldött terroristák ellen. Arról nem is beszélve, hogy milyen jól lehet a kampányban kommunikálni, hogy az egyébként is a nemzeti vagyon nagy részét birtokló pártot mennyivel többen támogatták az emberek, mint az ellenzéket. Mondja, hát bárki, hogy diktatúra van. Ti is gyűjtöttetek, mi is, ez jött ki. Hogy hogyan, az senkit nem érdekel. Amúgy is Soros! Hiszen tudjuk, hogy az egész ország lázban ég. Kétmillióan a nemzeti konzultációt is visszaküldték, bár egy hónap után sem tudjuk, hogy mi lett az eredmény.

A másik kézenfekvő ötlet az volt, hogy a kormánypárt így akarja tisztára mosni a kampányköltéseit, hiszen, ha a felajánlásokból kampányol, akkor jöhet akármi a választásokon, az ÁSZ vizsgálat, amire a Fidesz majd csak 2019-ben számíthat ismét, nem fog találni semmi kivetnivalót.

Az, hogy a fent említett okok is szerepet játszhatnak a jelenlegi gyűjtési akcióban nem kizárható, ám tegnap délután Porga Gyula, veszprémi polgármester elmondta, hogy minden évben szokott pénzt küldeni a Fidesznek, és azt mindig az általuk küldött csekken keresztül teszi.

A hvg utánajárt, hogy valóban nem ez volt az első eset, hogy a Fidesz elnöke pénzt kért a kormánypárti szimpatizánsoktól. 2014-ben a rezsicsökkentés, a bankok elszámoltatását és a Brüsszel elleni harcot támogathatták a levelet kézhez kapók, akiknek

90 százaléka élt a lehetőséggel és 1-2 ezer forintot adott hozzá a "közös ügyhöz".

Voltak már akkor is, akik jobban kinyitották a pénztárcájukat. A Fidesz 2014-es beszámolója szerint 413,8 millió forint gyűlt össze magánszemélyektől, melyből 63,6 millió volt 500 ezer és tízmillió forint közötti adomány.

Amerikai minta és pszichikai hatás

Ha úgy gondoljuk, hogy a pofátlanság vezetett ahhoz, hogy a gátlástalanul vagyont halmozó kormánypárt az emberektől kunyeráljon, tévedünk. A lap által megkérdezett

fideszesek szerint ugyanis az elsődleges ok nem a pénzgyűjtés, hanem a pszichikai hatás, amit az adományozásra bírt címzetteknél elérnek.

Az adománykérő levél a szavazóbázis mozgósításának az első lépése, mivel aki pénzzel is hozzájárul egy párt sikeréhez, az jobban fog kötődni hozzá és szinte biztos, hogy behúzza rá az ikszet a választófülke magányában.

Állítólag volt aki a 2014-es választásokon vitába szállt a levélküldés miatt, mert ízléstelennek tartotta a kéregetést, miközben milliárdok állnak rendelkezésre a kormánypropagandára. A kampánystratéga azonban hamar felnyitotta a szemét, hogy a kéregetés csupán egy Amerikából eltanult pszichikai eszköz a kampány során.

Az amerikai minta Amerikában minden választópolgár adatai megvannak mind a demokrata, mind a republikánus pártnak. Azt is tudják, hogy melyik szavazóbázishoz tartoznak, így a kampányban célzottan fordulnak a választókhoz. A korábbi támogatóktól pénzbeli hozzájárulást és a választásokon való részvételt kérik, míg a másik párt táborához tartozó személyek felé az ellenfelet lejárató marketinget folytatnak.

Hídvéghi Balázstól, a Fidesz kommunikációs igazgatójától még nem kapott a hvg információkat arra vonatkozóan, hogy mennyien segíthetik pénzzel azt, hogy "Magyarország megmaradhat-e magyar országnak" (azt jegyezzük meg, hogy ha a román vagy a szlovák miniszterelnök fogalmazna így egy levélben, Szijjártó minden bizonnyal azon nyomban felfüggesztené a diplomáciai kapcsolatokat), de a becslések szerint másfél millió címzettről lehet szó.

Minden bizonnyal idén még több felajánlásra számíthat a kormánypárt. Már csak azért is, mert a Kubatov-lista bővül. Tudjuk, hogy a Fidesz mögött egyre több az amerikai stratégiai kampánytanácsadó, akiknek nyilvánvaló, hogy listát kell vezetni a választópolgárokról. Ezután kevés kétségünk marad afelől, hogy a csekkek száma hozzá van rendelve a nevekhez, és amikor azok visszaérkeznek, nem fog sokáig tartani, hogy lássák, ki az igaz fideszes és ki nem.