A Jobbik nem hagyja magát! Ellentámadásra készül minden jogi fórumon

A legerősebb ellenzéki párt alelnöke közölte: a Jobbik megítélése szerint a magyar népnek meg kell vívnia a maga szabadságharcát egy diktatórikus, egyre inkább elnyomó eszközökkel operáló rezsimmel szemben. Példaként felhozta, annak idején sajnáltuk az olaszokat, amiért Szicíliában a maffia képes volt befolyásolni a bírókat, képest befolyást gyakorolni az államhatalomra.

"Hazánkban, és ezt soha sem gondoltuk volna, ennél sokkal rosszabb a helyzet, mert Magyarországon a maffia kormányoz, és nem pusztán befolyásolja az államhatalmat, hanem az államhatalom minden pozícióját a Fidesz maffiája foglalta el"

– rögzítette Volner János.

Elmondta azt is, hogy látható, az ÁSZ-eljárás során minden úgy történik, ahogy azt Orbán Viktor szerette volna, ahogy az az érdekében állt, és minden egyes pozícióban olyan emberek ülnek, akiket fideszes politikusként ismerhettünk meg korábban. Az eljárást kezdeményező, a Jobbik adatainak átvételétől elzárkózó ÁSZ élén egy volt fideszes politikus, Domokos László áll, azt az ügyészséget, amely megkapta az ÁSZ-jelentést, a volt fideszes Polt Péter vezeti, míg azt a NAV-ot, amely be fogja hajtani a 662 millió forintot a Jobbikon, egy jelenlegi fideszes politikus, Tállai András vezeti.

Volner János felidézte azt is, hogy tavaly ősszel a Nemzetgazdasági Minisztérium egy olyan rendeletmódosítást fogadott el, amely azt célozta, hogy adók módjára behajthatók legyenek a pártok által be nem fizetett köztartozások, tehát azok a pénzek, amelyeket például az ÁSZ kiszab a pártokra. A frakcióvezető szerint a tavaly október 6-án elfogadott a rendeletmódosítás azt bizonyítja, hogy az Orbán-kormány már akkor tudta, hogy a Domokos László vezette ÁSZ-t fogják felhasználni az ellenzék lejáratására és a Jobbik megsemmisítésére,

"bizonyítható, hogy a Fidesz már tavaly ősszel arra készült, hogy azokat a lépéseket, amiket az ÁSZ most megtett, végrehajthassák, és ehhez megteremtsék a jogszabályi környezetet”

- tette hozzá.

Megismételte a Jobbik elnökének korábbi álláspontját:

a 2018-as választásoknak az lesz a tétje, hogy Orbán Viktor, vagy Vona Gábor kerül-e börtönbe.

Ennek kapcsán a politikus hozzáfűzte: valóban fülkeforradalom lehet 2018 áprilisában:

„mert a magyar emberek dönthetnek arról, hogy ezt a szabadságharcot a saját jól felfogott érdekükben, a magyar jövő és szabadság érdekében megvívják-e, vagy hagyják tovább kormányozni Orbán Viktort, ezt az egyre őrültebb, és egyre diktatórikusabb eszközökkel kormányzó embert”.

Már 60 millió fölött jár a Jobbik adománygyűjtése Kedd estig összesen 62 458 840 forint érkezett a Jobbik központi bankszámlájára, amelyet 5111 magyar adományozott a legerősebb ellenzéki pártnak, hogy Orbán Viktor tervei és akarata ellenére, mégis el tudjon indulni majd a 2018-as országgyűlési választáson, áll a jobbikos kommünikében.

Az ÁSZ-bírsággal kapcsolatban közölte:

„természetesen nem vagyunk hajlandóak kifizetni”,

illetve hogy az Állami Számvevőszék jelentése „valósággal tocsog a törvénytelenségekben”. Volner János példaként felhozta: az ÁSZ még csak meg sem válaszolta a Jobbik által elküldött 36 oldalas véleményezést, holott az törvényi kötelessége lett volna.

Volner János arra is felhívta a figyelmet, hogy az Orbán-kormány gyakorlatilag büntetőjogi következményekkel fenyegeti az ellenzéki vezetőket, mert ahol megállapítják a tiltott pártfinanszírozást, ott megállapítják azt is, hogy a költségvetési kárt okozást is,

„tehát az a helyzet állt elő, mint Putyin Oroszországában, hogy az ellenzék vezetőit bármikor elvihetik”

- magyarázta, hozzátéve: a jelenlegi folyamatokból az látszódik, hogy a hatalom azt szeretné, hogy Vona Gábor börtönbe kerüljön.

A Jobbik frakcióvezetője hangsúlyozta, ha kimerítik a hazai jogi fórumokat - itt egyébként arra emlékeztetett, hogy a fideszes Szájer József felesége, Handó Tünde vezeti az Országos Bírói Hivatalt -, akkor a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán fognak tovább küzdeni a Jobbik igazáért.

Ám vélhetően csak a választások után, mert addig jogerős döntéssel nem fog lezárulni ez az ügy – vélekedett.

Volner János elmondta, bár az ÁSZ döntésével szemben a magyar jogrendben nincs lehetőség a jogorvoslatra,

ezért a Jobbik azt a törvényt kívánja megtámadni jogi fórumokon, amely rögzíti, hogy az ÁSZ jogerős döntésével szemben nincs jogorvoslati lehetőség,

illetve külön jogi eljárásban akarnak fellépni a várható inkasszó ellen.