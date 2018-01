Mészárostól Tiborczig mindenki boldog: 15 milliárdot gombolhatnak le Érdről

Mindenki boldog lehet, Érd nem hagyja cserben az Orbán Viktor közvetlen környezetéhez köthető cégeket. Úgyis olyan ritkán nyernek közpénzekre kiírt pályázatokat. Ja, nem…

A város most egy keretmegállapodás keretében fog kifizetni közel 15 milliárd forintot – derül ki az EU-s közbeszerzési értesítő ma megjelent számából. A tender szerint meg kell valósítani az Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézményt, fel kell újítani és bővíteni is szükséges a Kós Károly Szakképző Iskolát, szerepel a feladatok között a Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése, köznevelési centrum létesítése Fenyves-Parkvárosban, illetve a Teleki Sámuel Általános Iskola rekonstrukciója is.

A győztes konzorcium három tagból áll. Az egyik a Fejér-B.Á.L. Zrt., melyben Mészáros Lőrinc három gyermeke, Beatrix, Ágnes és Lőrinc a három tulajdonos. Erről a cégről alig két hete írtuk meg, hogy annak ellenére nyerték el a zsámbéki Zichy-kastély felújítására kiírt pályázatot, hogy ajánlatuk félmilliárd forinttal volt magasabb, mint a – mondvacsinált okokkal kizárt – legalacsonyabb ajánlati ár.

A konzorcium másik tagja a West Hungária Bau Kft. Ebben korábban tulajdonos volt maga Orbán Viktor veje is, de a jelenlegi tulajdonosi kör is hozzá kötődik: a cég Tiborcz üzlettársaié. Rájuk is fér a siker, legutóbb ugyanis azért csúsztak le az új Néprajzi Múzeum munkagödrének 2,5 milliárdos bizniszéről, mert a határidőt lekésték 23 perccel. Így a pénz Orbán kedvenc focicsapata tulajdonosának, Garancsi Istvánnak a cégéhez kerül.

A ZÁÉV nagy hal, legnagyobb fogásuk talán az új Puskás Stadion. A már csaknem 200 milliárd forintnál tartó luxusberuházás kivitelezéséhez persze ugyancsak Orbán-közeli alvállakozókat vesznek igénybe.

Fideszes körökből ilyenkor az az úgynevezett „ellenérv” szokott feljönni, hogy „hát kik nyerjék, Gyurcsányék?” Felhívjuk az ő figyelmüket – ha cikkünkben eljutottak idáig –, hogy a több százezer magyar vállalkozás nem mindegyike kötődik ilyen korrupt politikai erőkhöz, túlnyomó többségük pártszimpátiától függetlenül csupán szeretne hozzátenni az ország építéséhez, szeretne munkát és tisztességes fizetést biztosítani alkalmazottainak és azok családjának. Egyébként meg épp tegnap derítettük ki, Orbán polgármestere Gyurcsány emberével közösen vitt el egy másfél milliárdos közbeszerzést négymilliárdért.