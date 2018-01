Bekopogtak, Orbán ajtót nyitott, bűnözni kezdtek

"Ahol sok a bevándorló, megnövekszik a bűncselekmények száma, a közbiztonság romlik, az élet egyre nehezebben élhető"

/Orbán Viktor, 2015. 11. 16./

Éveken keresztül sulykolták belénk, persze az adófizetők pénzét nem sajnálva forintmilliárdokat elköltve azt, hogy az Orbán-kormány nem fogad be bevándorlókat, megállítja Brüsszelt, a kvótát, megvédi a kultúránkat, a munkánkat, és persze Soros György. Nemzeti konzultációk és népszavazás, haveri cégek által tervezett és kitett óriásplakátok erdeje igyekezett meggyőzni, vagy épp hiszterizálni mindenkit, és akkor még a globális migrációs válság farvizén kivitelezett betelepítési kötvényprogramról nem is beszéltünk. Mindez sok-sok-sok milliárd forintunkba került.

A napokban viszont borult a bili, Altusz Kristóf, a külügyminisztérium helyettes államtitkára egy óvatlan pillanatában (vagy csak azért, hogy a magyar diplomácia romokban heverő megítélésén valamelyest javítson) kikotyogta, hogy 1300 (vagy 2300) menedékkérőt befogadtunk. Ez a szám persze több, mint ami Brüsszel gonosz és hagymázas tervei között szerepelt kvóta címén. Sőt, ha ehhez hozzávesszük, hogy a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal nyilvántartása szerint míg 2015-ben 508, 2016-ban 432, addig 2017-ben már 1291-en kaptak védelmet Magyarországtól, akkor még egyértelműbb a helyzet.

Nem csoda, hogy a múlt héten a Fidesz propagandagépezetének folyamatosan járó 12 hengeres motorja hangos reccsenéssel fulladt le, azóta is próbálják bebikázni. Egyelőre kevés sikerrel, a múlt heti kommunikáció válságot megoldani szándékozó "Stop-Soros" nevű, még a korábbiaknál is ostobább kommunikációs csodafegyver pedig már az indítóállványon lerobbanni látszik, új ötlet pedig Finkelstein halála óta nem igazán van.

Főleg, amikor Orbán Viktor belügyminisztere sem érti a kérdést:

"Én nem hiszem azt, hogy Soros György még idáig bárkinek is mondta volna, hogy ilyen szervezésben részt vesz. Nem értem a kérdést. Önnek mondta?"

- válaszolt újságírói kérdésre a héten Pintér Sándor, mikor arról faggatták, vajon kitiltják-e Soros Györgyöt hazánkból.

Nem igazán sikerült Kovács Zoltán, egykori Soros György-tanítványnak sem a mentőhadjárat, ő is belezavarodott a mondandóba:

"Itt állok, tudom pontosan, hogy milyen szavakat használtam, nem mondtam ilyet, hogy nem vesz ebben részt, de abból indulunk ki, hogy önbevallás alapján mondja el, hogy részt vesz ebben, vagy sem"

Vagyis Soros Györgynek, a megtestesült gonosznak, két lábon járó bevándorló-gépezetnek, a keresztény Európa romba döntőjének szépen be kéne vallania, hogy gonosz módon szervez-e bevándorlást vagy sem.

Úgy tűnik, Pintér Sándor fél lábbal már a nyugdíjazására készül, egyben szépen bemutatva, milyen totális zűrzavar van a Fideszben:

"Aki menekült, vagy oltalmazotti kérvényt nyújt be Magyarországon, a Genfi Egyezmény alapján bíráljuk el, függetlenül attól, hogy más országon keresztül érkezett, vagy nem más országon keresztül érkezett. A más országon keresztül való érkezés, az a migránskérdés. Azt teljesen másképpen kezeljük, aki esetleg kalandor, aki nem jogosult a Genfi Egyezmény szerint a menekültügyi státuszra, aki valamilyen módon eljött a hazájából, és nem menekültként szerepel."

Érti? Nem? Nem csoda.

A zavar egyre nagyobb: az Orbán-kormány azt sem árulja el, hol vannak ezek a befogadott menekültek. Pintér Sándor szerint erre ugyanis a magyar törvények nem ad lehetőséget, a bökkenő az, hogy amúgy de, lehetőséget ad.

Ezen az sem segít, ha Hollik István, a KDNP nevű pártocska politikusa pénteken még egy kormánypártihoz képest is óriásit hazudva mondta azt, hogy csak ők utasítják el a kvótát.

Hazudtak, lebuktak, hazudtak, lebuktak, összezavarodtak

Miután éveken keresztül azt hazudta a Fidesz, hogy egy bevándorlót sem enged be, inváziót, erőszakot, vért vizionáltak, a botrány kirobbanását követően kénytelenek voltak elismerni, hogy oké, 1300 menekültet azért igen (valójában van az 2300 is), de ezek sem törték ránk az ajtót, hanem illedelmesen "kopogtattak", sőt, igazából a nagy részük már távozott is az országból. Állítólag.

Vagyis röviden: Brüsszel migráncsai gonosz bevándorlók, akik ránk törik a kerítéskaput, Orbán menekültjei pedig jó migránsok, akik illedelmesen bekéretőzve hálásak a magyar kormánynak és teszik magukévá a magyar törvényeket.

Hogy a helyzetet mentse, Orbán Viktor a héten azt mondta:

"A migránsok illegálisan léptek be az ország területére, az 1300 ember bekopogtatott az ajtón, azzal, hogy védelemre szorul. Ha valóban védelemre szorulnak, átmeneti oltalmat nyújtunk nekik, de abban a pillanatban, hogy már nem szorulnak védelemre, vissza kell menniük oda, ahonnan jöttek, sosem lesznek magyar állampolgárok."

A baj, hogy sajnos megint hazudott, ugyanis a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szabályai szerint "a külföldi menekültként vagy oltalmazottként a jogszabályban meghatározott korlátozásokat kivéve a magyar állampolgárokkal azonos jogokat fog élvezni. Emellett a hivatal támogatást és segítséget nyújt nekik személyeknek, annak érdekében, hogy az elismert személy minél hamarabb beilleszkedhessen a magyar társadalomba."

Ez még semmi, Pintér Sándor a már említett rendkívüli sajtótájékoztatóján beismerte:

a magyar állam készpénzes segélyekkel is támogatja az oltalmazottak beilleszkedését.

Orbán szavait, akarva-akaratlanul, de Kriza Ákos, Miskolc fideszes polgármesterének is sikerült megcáfolnia: a politikusnak láthatóan nem sikerült megérteni az elérakott kommunikációs kisokos mondanivalóját, szerinte ugyanis "a menekültek új otthonra találtak, és jelenlétükkel erősítik Magyarországot."

Vagyis Orbán Viktor vagy nem mond igazat, vagy csak Magyarország törvényeivel nincs tisztában. Egyik sem túl biztató.

Hihetetlen, de Orbán meghirdette a saját Willkommenskulturját Az elmúlt napokban látványosan összezavarodott a kormányzati kommunikáció azután, hogy Altusz Kristóf helyettes államtitkár egy máltai lapnak elkotyogta: a kormány 1300 migránst engedett be az országba.Orbánék 2015 óta arra építették a politikájukat, hogya migrációt egy Magyarországot és a keresztény kultúrát letaroló inváziónak állítsák be.

"Nem akarnak az emberek migránsokat befogadni, nem akarnak az országba és nem akarnak a falujukba (...) Nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket."

- mondta őcsényi eset után Orbán Viktor, csak azt felejtette el kinyögni, hogy ezek egy részét amúgy befogadta az ország.

Éppen azért most megnéztük, hogy Orbán menekültjei és oltalmazottai mennyire is illedelmes menekültek és oltalmazottak. Jó néhány példát fogunk hozni, aminek nem az a célja, hogy minden bevándorlót, migránst, menekültet, befogadottat vagy oltalmazottat egy kalap alá vegyünk, hanem, hogy rámutasson, éppúgy akadhatnak köztük bűnözők, vagy lecsúszott emberek, mint Brüsszel és Soros gonosz migránsai között.

Késsel fenyegetőzött, pénztárcát lopott

Tavaly júniusban felfegyverkezve elkövetett garázdaság és lopás miatt jogerősen egy év négy hónap, végrehajtásában három évi próbaidőt kapott egy palesztin férfit, aki 2016 szeptemberében Budapesten késsel támadft egy autó utasaira, majd ellopta egy járókelő pénztárcáját. A 28 éves palesztin férfi 2014 óta oltalmazott státuszban élt Magyarországon. Az elkövető a VIII. kerületi Nagyfuvaros utcában kényszerített megállásra egy autót, a benne ülőktől pénzt követelt. Miután a késsel hadonászással sem érte el célját, azt a szélvédőbe vágta, majd elfutott. Később egy járókelő pénztárcáját is ellopta.

Az embercsempész főnök

A rendőrség tavaly év elején kapcsolt le egy embercsempész bandát. Több magyar állampolgár mellett a bűnszervezet vezetője egy Magyarországon oltalmazott státuszt kapott iraki férfi volt. A magyar taxisofőröket koordinálva a befogadó állomásokról egy budapesti hotelben szállították a bevándorlókat, ahonnan más sofőrök Nyugat-Európába vitték őket.

Dohányboltban maszturbáló afgán

Szexshopnak nézhette a Nemzeti Dohányboltot az az oltalmazott státuszt kapott afgán, aki Bicskén a helyiségbe belépve, a rengeteg cigarettától begerjedve maszturbálni kezdett. Ez nálunk bizony szeméremsértésnek minősül, le is tartóztatták. Az afgán férfi kiváló ütemérzékkel még azt is közölte a kihallgatásakor, hogy "még örülhetnek, hogy nem erőszakolta meg a dohánybolt eladónőjét."

Szemérmet sértett, majd lopott a szomáliai

Szintén oltalmazott státuszt kapott az a szomáliai férfi, aki 2016 szeptemberében Budapesten egy megszólított magyar nőnek szeméremsértő módon szexuális ajánlatot tett. A hölgy visszautasította, ám a férfi nem adta fel, és a lakásáig követte. Nem sokkal később a 20 éves férfi egy Vezér utcai hotelben lopást követett el, mintegy 80 ezer forint értékben.

A férfit még 2015 októberében (vagyis a menekülthullám csúcsán) ismerte el a magyar állam oltalmazottként.

Oltalmazott afgán verekedő

Tavaly áprilisban ítélték el azt a 47 éves afgán férfit, aki egy szóváltást követően, egy faléccel bántalmazta szudáni szobatársát. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt.

"Zendülés" után oltalmazott státusz

Nagy sajtónyilvánosságot kapott eset volt, amikor a Nagyfai Idegenrendészeti Őrzött Szálláshelyen 2015 őszén zendülést szerveztek, a berendezést szétverték, éhségsztrájkba kezdtek, elbarikádozták magukat. A bíróság nyolc vádlottat egy év, egyet tizenhét hónap – végrehajtásában két évre felfüggesztett – börtönre ítélt.

A hatodrendű vádlott kivételével – aki időközben oltalmazott státust kapott – a bíróság valamennyi férfit két évre kiutasította Magyarország területéről. Ám hiába: előzetes letartóztatás megszüntetését követően ismeretlen helyre távoztak. Valószínűleg egyedül az oltalmazott státuszt elnyert vádlott maradt hazánkban.

Hazudtak reggel, délben, este

Az utóbbi két-három évben a Fidesz és médiája csúcsra járatta az uszítást: éveken keresztül, naponta tucatnyi alkalommal hazudták, hogy senkit nem engednek be, majd amikor lebuktak, azt hazudták, hogy, sosem titkolták, ha valódi menekülteket fogadtak be, ahogyan azt is igyekeztek elhallgatni, hogy az Őcsénybe készülő gyerekeket az Orbán-kormány fogadta be. Mivel ez sem működött, ezért próbálták elkenni az oltalmazott és menekült szavak jelentését, végül egy újabb kamu társadalmi vitát hazudva igyekeznek egy Soros György nevű emberre kenni az egészet.

Röviden összefoglalva: azért buktak le most ilyen elképesztő erővel, mert végighazudták az elmúlt három évet. Reggel, délben, este.