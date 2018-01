Milliomos fideszes polgármesterjelölt játssza el a minimálbéres munkásembert Orbánék kiadványában

A Mészáros-portfólió ismét bővült - most már a vadász-bizniszben is megtalálható a magyar sikerbrand. S nem is kis pályán!Eddig csak annyit lehetett tudni, hogy a felcsúti polgármester családja alapított egy vadászati kft.-t. Azóta lett egy vadásztársaságuk, 17 ezer hektárnyi vadászterületük - és három vadászházat is kiadnak vendégeiknek - írta meg a Heti Válasz.