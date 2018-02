23 ezer polgári áldozat: Mit várjon az ország, ha a Fidesz egy belharcért feláldoz egy egész várost?

23 ezer ember.

A legutóbbi mérés szerint ennyien lakják Hatvant. A Heves megyei település az utóbbi években iskolapéldája lett a hataloméhség, az arrogancia és a kisstílűből lassacskán nagyszabásúvá fejlődött maffiakormányzásnak, miután

egy fideszes belharc miatt egyszerűen elzárták Hatvan elől a pénzt, ráadásul annyira látványosan, hogy a környező települések simán úszkáltak a milliárdos uniós támogatásokban.

A történet kronológiája viszonylag egyszerű:

Szabó Zsolt fideszes polgármestert 2014-ben NFM-államtitkárrá nevezték ki, ezért fel kellett adnia székét

Az új polgármester Szabó Zsolt addigi helyettese, a szintén fideszes Horváth Richárd lett

Horváth Richárd nyakán viszont ott maradt Szabó Zsolt bizalmi embere, Tóth Csaba kabinetfőnök, aki egyre jobban kezdte átvenni az irányítást

Horváth Richárd ezért bizalomvesztés miatt kirúgta őt, a bíróság szerint is jogosan

Ezért cserébe Horváth Richárdot a kirúgták a Fideszből

A település pedig szinte minden pénzét elvesztette, az uniós források megszűntek

A többi településhez képest Hatvan támogatásai annyira lecsökkentek, hogy a Magyar Nemzet szerint 2017-ben a pályázott 9,7 milliárd forintból mindössze 55 millió forintot kaptak a Terület- és Településfejlesztési Programból (TOP), míg náluk kisebb környékbeli városok akár 2-3 milliárdból is fejlődhettek. Régóta terjed már az az információ is, hogy Szabó Zsolt államtitkár „áttette székhelyét” Hatvanból Hevesre, így oda több pénz juthat.

A számok ehhez illeszkednek: míg a 23 ezres Hatvan 55 milliót, addig a szűk 11 ezres Heves 3,2 milliárdot kapott tavaly.

Ez azt jelenti, hogy míg Hatvanban fejenként 2400 forint fejlesztési pénzt kaptak a lakosok, addig Hevesen 290 ezret. Egyik a másiknak 120 szorosa.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter is felismerhette, hogy a hatvani fideszes szavazók nem lesznek hálásak 2400 forintért, amit egy egész évre kaptak. Legalábbis a miniszter nyíltan beleállt államtitkár kollégájába, amikor a csütörtöki Kormányinfón egy kérdésre felelve azt mondta, szerinte a polgármesternek van igaza, az államtitkár nagyot hibázik, és nemrég el is rendelte a pályázatok felülvizsgálatát.

Tisztázódni látszik az is, hogy miért járhatott ilyen könnyen, ennyire rosszul a település: Lázár János maga mondta el a kormányinfón, hogy a program pénzeit a megyei közgyűléseken belül osztották fel, és politikai megegyezés van arról, hogy a TOP-os pénzekből melyik település mennyit kaphat. Ezek alapján viszont úgy tűnik, a pályázatok csak formalitások. A problémát pedig könnyen okozhatja az is, hogy az államtitkárhoz lojális, de a polgármester által viszont kirúgott Tóth Csaba máig a pénzekről döntő megyei közgyűlés alelnöke, akinek így komoly ráhatása lehet a támogatásokra.

A történet viszont éppen amiatt döbbenetes, hogy rávilágít a rendszer urambátyám mivoltára, ami nem csupán a kormánypárti-ellenzéki törésvonalon képes emberek tízezreinek ártani, de még párton belül is – még ha Horváth azóta függetlenné is vált.

Szabó Zsolt államtitkár ráadásul a most áprilisi választásokon is a Fidesz jelöltjeként indul Heves megye 3-as számú választókerületében, ami győzelme esetén akár azt is jelenthetné, hogy minimum a jövő évi polgármesterválasztásig gyilkolni fogják Hatvant. Szabó Zsolt fő kihívója, a Jobbik és egyben az Országgyűlés alelnöke, Sneider Tamás lesz. A Fideszt szorongató ellenzéki párt politikusa szombati közleményében fejtette ki, hogy álláspontja szerint az ilyen belharcok megengedhetetlenek, és a TOP-os forrásokat is veszélyeztetik.

Sneider Tamás úgy fogalmazott: A TOP-os pályázatok felülvizsgálatának elrendelése jó döntés, és erre remélhetően már nem pártpolitikai, hanem szakmai szempontok szerint kerül sor, a vizsgálat eredménye pedig nyilvános lesz. Hozzátette, hogy

„nem ihatja meg a levét politikusok belharcának egy település sem”,

mindez pedig nem maradhat következmények nélkül, hiszen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott pályázatok kiértékelése nem pártpolitikai, hanem szakmai szempontok szerint kell, hogy történjen.

A Magyar Nemzet kérdésére Szabó Zsolt államtitkár meglepő ellentmondással tagadta le mindazt, amiről a lapok napok óta írnak: azt mondta, ő minden hatvani pályázatot támogat, de ez valójában egyébként is a Miniszterelnökség hatásköre, sőt, valójában nincs semmilyen vitája a polgármesterrel. Még azt is mondta, hogy „Mind a ketten Hatvant szeretjük és támogatjuk. Akkor miért ne támogassuk ezeket a pályázatokat?”

Eközben a polgármester közleményben reagált, melyben üdvözölte a pályázatok felülvizsgálatát, az Alfahír pedig úgy értesült, hogy a bejelentéseiről ismert Tényi István

a Hatvani Járási Ügyészségnél bejelentést tett ismeretlen elkövető ellen hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt.

Bármi is lesz a vége a felülvizsgálatnak, annyi bizonyos, hogy április 8. előtt éppen aktuális a kérdés, mennyire lehet megbízni azokban, akik személyes ellentéteik miatt képesek bedönteni egy egész várost – benne a saját szavazóikkal.