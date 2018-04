Gyárfás: "Itt egy manipulatív, összevágott hordalék van"

Mint ismert, Gyárfás Tamást a Fenyő-gyilkosság felbujtójaként gyanúsították meg, a Fővárosi Főügyészség indítványozta a házi őrizet elrendelését.

Gyárfás távozását sikerült is a sajtónak elcsípni, ám ő - mint mondta - először ügyvédjével, Bánáti Jánossal beszélne és megvárná a másnapi döntést.

Azt azért elmondta, hogy

"Természetesen abszurdnak érzem az egész felvetést. Itt egy manipulatív, összevágott hordalék van, és nyilván ez megtéveszt sokakat, de biztos vagyok benne, hogy ez tisztázódik."

Hozzátette: a hangfelvételt ő hozzá dobták be, majd ő maga juttatta el a rendőrségre. Évekkel ezelőtt megkereste valaki, abból a beszélgetésből vágták össze a felvételt. Az illető azt is megkérdezte például, mit szól, most, hogy meghalt Fenyő János, könnyebb-e az élete, mire Gyárfás anno azt felelte lazán, igen, könnyebb, de nem vett részt az emberölésben. Amúgy a hatóságokra nem mondott rosszat, szerinte jól bántak vele. Ezzel zárt:

"De nincs titkom."

- idézi szavait a 24.hu.