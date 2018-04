Novák Katalin nem lesz miniszter

idézte az adást szemléző Index Novákot, aki hozzátette: arra számít, államtitkárként folytatni fogja ugyanazon a területen, mint eddig, de ez még a közeljövő döntésein múlik.

Ettől függetlenül azért annyira nem jár rosszul a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, hiszen, ha Orbán Viktor kicsit is komolyan gondolja, hogy az új kabinet a mértéktelen lopás helyett majd a népesedéspolitikát helyezi előtérbe, akkor ez a poszt akár kulcsszerepbe is juttathatja a Fidesz alelnökét.

Bár Novákot eddig esélyesként lebegtették az Emmi vezető pozíciójára, az utóbbi napokban már úgy tűnt, hogy a 100 millió AIDS-es nigériait vizionáló Kásler Miklós onkológus lesz a befutó.

A 444.hu szerint több helyről is azt hallani, hogy Kásler Miklós onkológus válthatja a távozását hétfőn bejelentő Balog Zoltánt az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén. A lap a kormánypárti Figyelőre is hivatkozik, amely már megszellőztette a hírt, és minden bizonnyal ehhez meg is vannak a megbízható forrásai.