Tudják, kitől kell tartaniuk: Továbbra is drága pénzen lobbiznak Orbánék Washingtonban

A portál szerint Balog idén február 9-én hozott tető alá egy, a kormány számára szó szerint létfontosságú találkozót Mick Mulvaneyval, a Fehér Ház költségvetés-kezelési hivatalának vezetőjével, aki az egyik legbefolyásosabb - és egyes, kevésbé hízelgő sajtóhírek szerint a legkorruptabb - szürke eminenciás az Egyesült Államok csúcsvezetésében.

A tisztviselő nem örvend osztatlan elismerésnek az angolszász sajtóban, és többek között az olyan kijelentései miatt kapott nemrég komoly médiaössztüzet a nyakába, mint az American Bankers Association egyik konferenciáján elhangzott ars poeticája:

"Ha ön egy olyan lobbista, aki sosem adott nekünk pénzt, akkor nem állok szóba önnel. Ha adott nekünk pénzt, akkor esetleg beszélhetünk."

Mulvaney eddig több ezer bankárnak és lobbistának ajánlotta, hogy konkrét anyagi gesztusokkal próbálják a nekik megfelelő irányba befolyásolni a törvényhozást, ami már csak azért is érdekes, mert Donald Trump és adminisztrációja elviekben épp kemény lobbiellenes politikát folytat.

A kormány amerikai lobbistája 2,5 év alatt közel egymilliárd forintot keresett Connie Mack, volt republikánus politikus, a kormány és a Századvég amerikai lobbistája. Kötelezettsége szerint bizonyos időközönként be kell számolnia az amerikai igazságügyi minisztériumnak arról, hogy milyen tevékenységet végez.A Magyar Nemzet utánajárt, hogy Macket mennyire éri meg foglalkoztatni. A lap számításai szerint 2,5 év alatt 939 millió forintot kapott a lobbista cége Magyarországtól.

Amit a kedves vevő óhajt

Ezek után joggal merül fel a kérdés, hogy a 2010 óta egy washingtoni meghívóban reménykedő Orbán Viktor vajon mennyi zsebbe csúsztatott súlyos összegeket az amerikai fővárosban, és mekkora árat kellett fizetnie a magyar adófizetőknek azért, hogy legalább Balog Zsoltán bejuthasson az előszobába és leülhessen a cipősszekrényre?

A leköszönő miniszter szerint Mulvaney az amerikai-magyar kapcsolatok revitalizálását sürgette, ami önmagában túl sok dolgot nem jelent, pláne, ha a tisztviselő azt a nótát játssza, amiért a kedves delikvens csengetett.

Sajnálatos módon eddig ráadásul a beszélgetésről csak a magyar kormány szemszögéből értesülhettünk hivatalosan, a Fidesztől pedig hiába várunk túlzott őszinteséget. A megbeszélést hírül a dó kommünikéből mindössze annyi derül ki, hogy Balog és Mulvaney

"áttekintették az amerikai-magyar kapcsolatok gazdasági és biztonságpolitikai aspektusait (utóbbi kapcsán külön kíváncsiak lennénk, mit szólt az amerikai fél - a szerk.), és azokról a figyelemreméltó erőfeszítésekről is sző esett, amelyeket Magyarország tesz az üldözött keresztények érdekében (és amikről az amerikai kormányzatnak leginkább fogalma sincs - a szerk.)"

Ahogy arra a Hungarian Free Press is rámutat, Mulvaneynek a felajánlott pénzen túl vajmi kevés oka lehetett rá, hogy találkozzon a magyar miniszterrel, pláne, hogy egy órát áldozzon az idejéből egy olyan országra, mellyel korábban semmiféle kapcsolata sem volt, de nagy valószínűséggel a térképen sem tudná megmutatni.

Előremenekülés?

Emlékezetes, hogy Orbánék eddigi washingtoni lobbitevékenysége nem volt túl sikeres, de cserébe legalább jó drága volt. Ehhez a számolához most hozzádobhatjuk a Balog Zoltánnak jutó "fotózkodjon komoly megbeszélést színlelő amerikai tisztviselővel" bronz-csomag árát is.

A diplomáciai puhatolózás azonban nem lehet véletlen, és már nem is csupán hiúsági kérdésről van szó. Orbán Viktor annyira talán még nem őrült meg, hogy ne lássa be, az oroszokkal egyre inkább összefonódó politikája idővel az Egyesült Államokban is komoly kérdőjeleket vethet majd föl. Ha pedig valaki a Trump-adminisztrációból végre veszi a fáradtságot és utána néz, mi is ez a kis ország itt az Európa-Oroszország ütközőzóna közepén, ami EU- és NATO-tagként folyamatosan Putyinék felé illegeti magát,

akkor sokkal komolyabb retorziók is érkezhetnek a tengerentúlról, mint akár Brüsszelből.

Épp ezért a kormány részéről egyesek jobbnak ítélhették, ha az "Állítsuk meg Washingtont!" óriásplakátok kihelyezése előtt inkább ilyen módszerekkel igyekeznek tompítani a várható amerikai tockost. Kérdés, hogy mennek-e vele valamire.

(Fotó: Balog Zoltán és Mick Mulvaney)