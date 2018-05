Beindult a fideszes védekezőpropaganda: Ifj. Lomnici már uniós "költségvetési terrort" vizionál

Hiányoznak a jogi alapjai az uniós költségvetésből járó források esetleges megkurtításának - mondta a Financial Times értesüléseire reagálva ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 keddi műsorában. Ahogy arról tegnap az Alfahír is beszámolt, az Európai Bizottság új, minden eddiginél szigorúbb, a Fidesz számára védhetetlen módszert vezetne be a mértéktelen korrupció letörésére.