Star Wars - Május negyedike és az Erő összefonódása

Az alapja egy angol szójáték. A Star Wars-univerzum visszatérő köszönése/bölcsessége, ami gyakran elhangzik a messzi-messzi galaxisban játszódó történetek szereplőinek a szájából, hogy „Az erő legyen veled!”. Angolul ez úgy hangzik: „May the force be with you!”, ami kiejtésben érthető úgyis, hogy „May the fourth be with you!”, vagyis „Május negyedike legyen veled!”

Az eredeti mondat az 1977-es Star Wars: A New Hope (Csillagok háborúja: Egy új remény) című filmben hangzott el Jan Dodonna tábornok szájából, ezzel bocsátva útjukra a Lázadók pilótáit a yavini csata előtt az első Halálcsillag ellen.

De a május negyedike történetéhez hozzátartozik a brit politika is, ugyanis 1979. május 4-én, Margaret Thatcher megválasztása után pártja a London Evening News-ban a következőképpen köszöntötte az Egyesült Királyság első női miniszterelnökét: „May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.” (Május negyedike legyen veled, Maggie. Gratulálunk.) Persze nyilván nem volt véletlen az utalás a Star Warsra, amely gyorsan meghódította az egész világot.

A Star Wars-nap az elmúlt évtizedekben egyre terebélyesebb népszerűségnek örvend, köszönhetően annak, hogy a történet egyre részletgazdagabbá válik. A Star Wars-univerzum folyamatosan tágul az új filmekkel, rajzfilmekkel, könyvekkel és képregényekkel. Újabb és újabb generációk számára válik meghatározó élményforrássá.

Csütörtökön írtunk arról, hogy hamarosan, egész pontosan május 24-én kerül a magyar mozikba a legújabb film, ami a Star Wars-univerzum legendás csempészpilótájának, Han Solónak meséli majd el az eredettörténetét. És ha már május negyedike, akkor éppen a mai nap folyamán kezdődött el a jegyelővétel a filmre.

Május 5-én, szombaton pedig ismét sor kerül a Magyar Star Wars Klub szervezésében az Országos Star Wars Rajongói Találkozóra a budapesti Pólus moziban. Minden hazai rajongót elődadásokkal, látnivalóval és játékokkal várnak. (A programokról bővebben ITT lehet olvasni.)