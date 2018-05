Meg kell győzni a gyerekeket arról, hogy többet sportoljanak

Péntek és szombat a sport napjai lesznek Kőbányán, ahol a nagy sportágválasztón 101 sportággal ismerkedhetnek meg a kíváncsiak. A rendezvény ingyenes, a helyszín a Maglódi úti Merkapt Sportközpont.

A keddi sajtótájékoztatón Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, az esemény szóvivője ismertette, 2007 szeptembere óta minden évben kétszer van sportágválasztó, első alkalommal 20 sportágat lehetett kipróbálni, 2018-ra ez 101-re nőtt. Az idei újdonságok a vitorlázás és a hőlégballon lesznek.

Kiss arról a hírről is beszélt, mely szerint Európában a magyar társadalom a legelhízottabb, de világszinten is csak az Egyesült Államok, Mexikó és Új-Zéland kövérebb nálunk. Ez komoly probléma, égető szükség van a sportolás és az egészséges életmód folyamatos népszerűsítésére, ami nem csak komoly sportesemények rendezésében merül ki, hanem olyan családi programok is illeszkednek a sorba, mint a sportágválasztó.

Húsz éve még nem voltak így elhízva a gyerekek A közleményben azt írták, a legfrissebb felmérések szerint az európai tizenévesek csaknem harmada túlsúlyos vagy elhízott, tízből hat érintett pedig felnőttként is súlytöbblettel küzd.Kiemelték, a gyermekkori elhízás sokkal veszélyesebb, mert náluk harminc százalékkal nagyobb eséllyel alakul ki magas vérnyomás, 2-es típusú cukorbetegség vagy szív- és érrendszeri megbetegedés, mint azoknál, akik csak felnőttkorban küzdenek plusz kilókkal.

Baji Balázs vb-bronz, Eb-ezüstérmes gátfutó és Kiss Balázs világbajnok birkózó első alkalommal lesz a rendezvény vendége, mindketten több mozgásra próbálják ösztönözni a gyerekeket.

„Sajnos sokan elhanyagolják magukat, de bízom benne, hogy élsportolóként személyes jelenlétünkkel sok fiatalt tudunk rendszeres mozgásra ösztönözni”

- mondta Baji, aki azt is hozzátette, a versenyszezon és a sérülésveszély miatt nem valószínű, hogy bemutatót fog tartani a gátakon, de tanácsokkal szívesen segít.

Rengeteg példaképpel találkozhatunk

Rajtuk kívül a sportágválasztón összefuthatunk többek között Cseh Lászlóval, Erdei Zsolttal, Milák Kristóffal, Sebestyén Júliával, Szuper Leventével vagy épp az AC/DC-ről világhíressé vált Tóth Ivettel.

Lenyomtuk a „síakrobatikát", most a rocker műkoris magyar lányért rajong a világ! A 19 éves Tóth Ivett szerdán 23. lett a női műkorcsolyázók rövidprogramjában a phjongcshangi téli olimpián, így pénteken bemutathatja kűrjét - eddig a száraz tudósítás. Ami azonban valóban hírré teszi az eseményt, hogy a fiatal hölgy - felrúgva az eddig megszokottakat - a legendás AC/DC rockzenéjére (Back in Black, illetve Thunderstuck) adta elő műsorszámát!

Miket próbálhatunk ki?

A tömegsportokon és a fent említett extrákon kívül, lesz például floorball, hegymászás, a küzdősportok rengeteg válfaja, kötélugrás, lovassport, zumba, a vízi sportok és a labdajátékok közül is szinte a létező összes sportág, de akár még sárkányhajózhatunk vagy táncolhatunk is.

