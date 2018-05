Már jövő héten a Parlament elé kerül az alkotmánymódosítás és a Stop Soros

A különbséget először csak a megváltozott arculaton lehetett észrevenni, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elődjéhez hasonlóan 10 perc késéssel indított:

Aztán megérkezett, és elmondta, miről volt szó a legutóbbi kormányülésen. Nagy változások itt sem történtek: a kormány célja továbbra is a bevándorlás megállítása, ezért már a jövő héten tárgyalhatja a parlament az alaptörvény-módosítást és a Stop Soros-törvénycsomagot. Előbbi szövege a korábban leszavazott javaslathoz lesz hasonló, amit Gulyás szerint a Jobbik hazaáruló magatartása miatt nem szavazott meg korábban a parlament - ebből arra is következtethetünk, hogy az ellenzéki párt által kifogásolt letelepedési kötvényeket továbbra sem tiltja majd az alaptörvény. Gulyás később kérdésre el is mondta: akkor is komolytalannak tartották a Jobbik javaslatát, most többszörösen annak tartanák.

Szóba került a nagyobb foglalkoztatottság, az alacsonyabb munkanélküliség is, a kormány úgy látja, a közmunkások egyre nagyobb számban helyezkednek el az elsődleges munkaerőpiacon.

Az újságírók kérdéseire adott válaszokból megtudhattuk például, hogy

- Gulyás Gergely szerint nem feltétlenül hitelesek azok a statisztikák, amik szerint Mészáros Lőrinc az ország leggazdagabb embere lenne.

- 15-16 évesen még Fradi-bérlete is volt, de most már nem érdekli a magyar foci, inkább külföldi meccseket néz, ezért nem volt ott tegnap a kupadöntő VIP-páholyában.

- Bár nem szeretett volna miniszter lenni, már tudomásul vette, hogy az lett.

- Nem tudja megerősíteni, hogy Orbán első Brüsszelen kívüli külföldi útja Izraelbe vezet majd, de a kormány álláspontja ismert a nagykövetség Jeruzsálembe költöztetéséről.

- A kormány minél előbb a Várba költözne, egy éven belül ott lesznek.

- 400 forint fölött van a benzin ára. Tállai tavaly nagyon helyesen árt el, mikor Mezőkövesden elintézte az olcsóbb benzint, de most világpiaci folyamatok állnak a háttérben, így nem fognak lobbizni az egyéni képviselők, csak akkor, ha azt tapasztalják, hogy kerületükben az átlagosnál is jóval magasabb az ár.

- A Budapesten előadást tartó Steve Bannonel nem keresztezik egymást az útjaik, munkáját nem véleményezi, de már azért is hálásak lehetünk neki és Trumpnak, hogy nem Hillary Clinton lett az amerikai elnök.

- A KKV-kat nem fogják büntetni a GDPR miatt, legfeljebb figyelmeztethetik őket a hatóságok. A részletek kidolgozása még folyamatban van.

- Szabó Zsolt ellen 1,2 milliárdos offshore-vagyona ellen nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség, Czerván György ellen pedig költségvetési csalás gyanújával a NAV. Gulyás Gergely az ártatlanság vélelmében hisz, az említett politikusok nem a botrányaik miatt nem lettek államtitkárok az új kormányban.