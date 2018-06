A nap kérdése: felül tudja-e írni a magyar alaptörvény a genfi egyezményt?

Az Orbán-kormány és a Fidesz a "Stop Soros"-t mintha kevésbé vette volna komolyan. A kabinetet Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, míg a Fideszt pedig Kósa Lajos képviselte.

Megszülték végre a Stop Sorost és az Alaptörvény hetedik módosítását (Frissítve!) Orbán Viktor ígéretének megfelelően megérkeztek a nyár slágerei. Az alaptörvény-módosítás szövegét ITT olvashatja, a Stop Soros szövegét pedig ITT. Alig több mint hat év alatt hetedszer is módosítani kívánja a gránitszilárdságú Alaptörvényt Orbán Viktor és kormánya. A mostani csomag a normaszövegen kívül a Nemzeti hitvallás részbe is belenyúlna.

Kontrát Károly, mint előterjesztő, felidézte a törvénycsomag célját: az illegális bevándorlás segítése, szervezése ezután minősített büntetőjogi esetnek minősülne. Az államtitkár megismételte azt is, hogy a határ védelme ezután a rendőrség feladata lesz, illetve életbe lépne a határtól való távoltartás intézménye is (mondjuk, az hogy hogyan fogják védeni ezt a 8 kilométeres sávot, az is érdekes lesz).

Minősített lesz ezentúl az anyagi segítés, a tájékoztatás, a határ megfigyelése is.

Kontrát Károly mindezt azzal magyarázta, hogy sokkal nagyobb védelemre van szüksége Magyarországnak, mert még sokan érkeznek majd.

A fideszes Kósa Lajos nagyjából ugyanazokat a paneleket sorolta, csak ő nagyobb hangsúlyt tett a civil ellenességre, mert szerinte az NGO-k és az embercsempészek között egy perverz koalíció jött létre. (Kósa Lajos ezután elhagyta az üléstermet).

Mirkóczki Ádám, a Jobbik vezérszónoka felszólalásában most is az ellenmondásokra próbált rávilágítani. Mint mondta, a 2015-ben elfogadott kormányhatározat értelmében eddig sem volt lehetséges biztonságos országból (például Szerbián keresztül) Magyarországra menekülni. Ha viszont nem érkezhetett menekült Magyarországra, akkor hogyan kaphattak menekültstátuszt például azok, akikről Altusz Kristóf beszélt, vagy az a 290 bevándorló, akiknek a befogadását Kósa Lajos is elismerte? - firtatta.

A jobbikos politikus közölte, el tudja fogadni azt a logikát, amivel a kormány érvel, ám ezzel

„az alaptörvény felül kívánja írni a genfi egyezményt, de ez nem fog menni"

- szögezte le.

Mirkóczki Ádám szerint előfordulhat, hogy ugyan elfogadja a magyar parlament ezeket a törvényeket, aztán megint jön majd egy államtitkár, aki véletlenül kikotyogja az igazságot.

Leszögezte: a Jobbik továbbra is a magyar emberek biztonságát szolgálja, és ebben is konstruktívan együtt fog működni a kormánnyal, mint ahogy azt tette a rendőrök déli határszakaszra vezénylésekor, valamint a menedékjogról szóló, és a terrorizmusról szóló törvények elfogadásakor is.

Pontosításokra viszont szükség van, mert a szöveg megfogalmazása sok helyen elnagyolt,

büntetni kívánják a bevándorlás segítését, azonban ez nincs konkretizálva, így a jelenlegi változat szankcionálná a Málta Szeretetszolgálatot is, amikor a munkatársai humanitárius segítséget nyújtanak;

büntetni kívánják a bevándorlók tájékoztatását, azonban itt sincsen különbségtétel a különböző tevékenységek között;

büntetni kívánják szervezést is, de még azt sem tudni, hogy ki számít a jog szempontjából szervezőnek.

"Értjük a szándékot, értjük a célt, de az eszköz nem elégséges"

- fogalmazott Mirkóczki Ádám, hozzátéve: a Jobbik több módosítóval is készül, ugyanis ebben az esetben kifejezetten szükség van "pontos, egzakt jogalkotásra", "nehogy olyanok essenek áldozatul, akik egyáltalán nem rossz szándékkal cselekednek" - húzta alá.

A "Stop Soros" elvesztette Soros jellegét Trócsányi László igazságügyi miniszter előterjesztői nyitóbeszédével vette kezdetét a vita, ezután következnek a vezérszónoki felszólalások, amiután az alaptörvény-módosítás vitáját elnapolják, egészen az ülésnap végéig.Mint ismert, a Fidesz eddig 7 alkalommal mondott nemet a betelepítés minden formáját elutasító alaptörvény-módosításra.A képviselők ezt követően folytatják le az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat, azaz a "Stop Soros" vitáját.

Az általános vitában az ellenzék nem kímélte a törvénycsomagot

Z. Kárpát Dániel a vitában egyrészt kifejtette, a többi ellenzéki párt felszólalóival szemben ő nem úgy tapasztalta a helyszínen, hogy a magyar határt csak védelemre szoruló emberek érték el, másrészt szerinte, ha már a bevándorlás szervezéséről van szó, akkor nem mehetünk el a Fidesz-KDNP felelőssége mellett sem. A Jobbik alelnöke emlékeztetett, a Rogán Antal által kitalált letelepedésikötvény-program során több ezer gazdag migráns léphette át az országhatárt, és ezeknek a kérelmeknek a 81 százalékát egyetlen kajmán-szigeti társaság intézte.

A politikus azt is felidézte, a bevándorlás veszélyére a Jobbik hívta fel a figyelmet a parlamentben, és hangsúlyozta, hogy a párt mindvégig konstruktív partnere volt a kormánynak a bevándorlás elleni küzdelemben, így akkor is, amikor a rendőröket kellett levezényelni a határra, és ehhez kellett biztosítani a szükséges kétharmadot.

Z. Kárpát Dániel leszögezte: a bevándorlás-szervezés minden formáját elutasítja, de úgy látja, egy végzett jogász ezt a jelenlegi slendrián szöveget nem tudja támogatni.

"Minek?" kérdezte Varga-Damm Andrea a Stop Soros törvénycsomag általános vitájában. "Eddig nem volt szabályozva, akkor most minek" - érvelt az ellenzéki képviselő, aki szerint azok „az eszközök, amikkel meg akarjak védeni az országot, nem hiányoznak a jogrendszerből.” A Varga-Damm Andrea szerint teljesen felesleges a Stop Soros törvénycsomag. Varga-Damm azzal egyetért, hogy az országot meg kell védeni és a migrációt meg kell állítani, de a képviselő szerint a Stop Soros erre nem alkalmas, hiszen a jogértelmezéssel is gondok vannak, így a törvénycsomag az ellenzéki képviselő szerint alkalmazhatatlan lesz a gyakorlatban.

Szegény szatócsok

Az ellenzéki észrevételekre Kontrát Károly államtitkár válaszolt, aki egyesével utasított vissza minden kritikát. Kontrát ugyanakkor megerősített minden magyar állampolgárt, hogy a magyar kormány azért nyújtotta be a Stop Sorost, hogy megvédje a magyar embereket és a magyar államot. Továbbá azt is megtudtuk tőle, hogy a „biztonság olyan kérdés, amiért holnap vagy holnapután sokkal többet kell tenni, mint tegnap és tegnapelőtt.”

Szabó Timea, a PM képviselője egyszerűen szatócsmunkának minősítette a Stop Sorost, Kontrát szerint azonban ők annyira jól összerakták a törvénycsomagot, hogy ez a jelző a még szatócsokra nézve is sértő.

A Stop Soros törvénycsomag vitája folytatódik a parlamentben, az ellenzéki pártok csütörtökön 16 óráig nyújthatják be a módosító javaslatokat.