Vihar Erdélyben - Izgalmakkal teli kalandregény az 1916-os erdélyi román offenzíváról

Aki csak egy kicsit is érdeklődik az első világháború magyar vonatkozású hősei, kalandorai és ikonikus figurái iránt, abban számtalanszor felmerülhetett már a kérdés: miért nem szól több irodalmi alkotás ezekről a száz évvel ezelőtti fenegyerekekről? Vakulya Norbert könyve, a Vihar Erdélyben most ezt az űrt próbálja kitölteni, méghozzá ragyogó sikerrel. Lássuk, miért is érdemes beszerezni a Nopcsa Ferenc báró háborús kalandjait taglaló, izgalmas kötetet!