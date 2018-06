Az orbáni korrupció veszélyezteti az uniós forrásokat

Az ellenzéki politikus szerint az Orbán-kormány óriási kudarca, hogy miközben hazánk gazdasága továbbra is erősen függ az uniós forrásoktól, hiszen az utóbbi években is főként az egyszeri beruházások domináltak, addig a kis- és középvállalkozások reménytelen helyzetben vannak, a bérek pedig messze elmaradnak a nyugati, de még a környező országokétól is.

Bana Tibor úgy véli, ha minden marad a régiben, ezeket a forrásokat is lefölözik és megsápolják Mészáros Lőrinc és társai.

"A nadrágszíjat viszont nem nekik kell majd meghúzniuk, hanem a magyar kis- és középvállalkozásoknak, a magyar munkavállalóknak"

- áll a képviselő közleményében.

"A Jobbik álláspontja szerint a presztízsberuházások helyett a munkahelyteremtő, foglalkoztatásnövelő célokat, az egészségügy, az oktatás és a szociális szféra fejlesztését kellene középpontba állítani, hiszen ennek látnák eredményeit a magyarok"

- írja az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának alelnöke.