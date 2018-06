Jobbikos kilépési hullámot vizionál a Fidesz szennymédiája - Cáfolnak az alapszervezetek

A Fidesz sajtója továbbra sem nyugszik, ahogy várható volt, a kampány után is folyamatosan támadja a kenyéradó gazdájára legnagyobb veszélyt jelentő politikai formációt, a Jobbikot. Ahogy eddig, úgy a habonyi boszorkánykonyhában most sem riadnak vissza a hazugságoktól: jelenleg épp a Lokál hazudta azt, hogy több alapszervezet is otthagyta a pártot.